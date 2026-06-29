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Google算力告急 加速資料中心布局…台廠有望受惠
據外媒報導，Google 因算力不足，對Meta 實施Gemini 使用上限，至今仍未解除。這也迫使Google 加快擴增算力步伐，法人看好，在迫切算力需求下，台廠ODM及光通供應鏈皆有望受惠，接獲更多訂單。
Google約於今年3月告知Meta，無法滿足其全部Gemini算力需求，並對其實施了使用上限，至今仍未解除，已導致Meta多個內部AI項目遭到干擾和延誤，受此影響，Meta已要求員工提高AI算力使用效率。
Google CEO 桑達爾·皮查伊在今年第1季業績會議上表示：「近期我們在算力方面確實面臨制約，如果能夠滿足需求，雲業務收入將會更高。」
法人看好，在算力供不應求的情況下，Google 有可能加速資料中心布建速度，鴻海（2317）、廣達（2382）、英業達（2356）、光聖（6442）、華星光（4979）等供應鏈都有望接獲更多訂單，推升營運成長。
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