虎門法說會／工業4.0產能滿載 下半年營收貢獻躍升

虎門科技（6791）今日舉辦法說會，公司表示，在CPC人才到位、工業4.0進入客戶密集驗收的貢獻下，在手訂單已滿到下半年，營運有望再度向上躍升。同時公司有能力提供一站式服務，能夠滿足客戶各種需求，將會是虎門科技一大競爭優勢。

公司指出，AI帶動企業全面轉型升級，除 CAE、CPC、工業4.0均個別受惠之外，一站式服務更可同時滿足客戶在研發、生產、管理等各方面的多元需求，三大業務相互支援將綜效極大化。藉由提供多元解決方案深化與大型企業客戶之合作關係，也有效拓展中型企業客戶，擴大客戶基礎與產品線，打造公司營運規模穩健擴張基礎，預期今年將維持營收雙位數成長動能。

CAE模擬分析是各產業研發單位不可或缺的工具，虎門長期協助客戶解決研發及生產難題，深知客戶需求並掌握產業發展趨勢，持續引進國際先進技術，協助客戶掌握下一世代產品發展契機。矽光子與CPO技術正由研發邁入量產關鍵期，虎門已與西班牙光子積體電路技術領導廠商Alcyon Photonics正式簽署合作備忘錄（MoU）整合CAE模擬、軟體技術與光學IP設計能力為核心，共同推廣Luceda IPKISS光子設計平台及Alcyon Photonics的 Photonics IP Library解決方案，為開發者加速晶片設計與產品開發流程。

虎門表示，光子正逐漸成為未來半導體、AI基礎建設與高速通訊的關鍵技術，終端應用範圍廣泛，不僅大型企業陸續投入開發，中型廠商的需求也日益明確。虎門與Alcyon Photonics合作，提供IP＋開發軟體工具一條龍服務，從規格定義、IP導入、設計驗證至投片量產的完整客製化流程，協助客戶縮短產品開發周期。虎門在矽光子的布局今年將轉為積極，已獲得客戶正面回應，期將新世代光電整合與矽光子技術取得先機。

工業4.0目前產能滿載，預計下半年密集出貨，待客戶驗收完成後認列營收。虎門與客戶充分溝通並給予適當建議，尤其在智慧化產線中，機器手臂的動線與空間規畫決定了生產效率，虎門先經由3D模擬與虛擬驗證技術，完整模擬整條產線的動線流暢與空間利用，讓客戶高度掌握產線建置，可完全免去建置過程中變更設計的成本。

此外，工業4.0已和AI伺服器大廠及記憶體廠商合作，預計會配合客戶在美國、墨西哥等地擴廠計畫，同步拓展至海外市場。因應全球製造業智慧化與缺工趨勢，公司持續看好自動化市場成長潛力。本次新廠投資除擴大產能外，亦將作為智慧製造示範基地，展示公司在機器人整合、數位孿生及工業4.0領域的核心技術，預期可進一步提升接單能量與國際市場競爭力。