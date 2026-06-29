青雲：檢調至公司搜索調查 對財務業務無重大影響

虎門科技（6791）今日舉辦法說會，公司表示，在CPC人才到位、工業4.0進入客戶密集驗收的貢獻下，在手訂單已滿到下半年，營運有望再度向上躍升。同時公司有能力提供一站式服務，能夠滿足客戶各種需求，將會是虎門科技一大競爭優勢。

2026-06-29 17:57