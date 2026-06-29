宇隆董事會完成人事布局 AI液冷、機器人布局雙軸並進

宇隆科技（2233）29日表示，公司各項營運、接單、生產、交貨及客戶服務均正常，經營團隊及核心技術團隊穩定，既有營運策略、重大投資計畫及經營目標皆未改變，各項業務及合作專案依既定規劃穩健推進。

宇隆公司強調，為持續強化公司治理及經營團隊運作，公司已完成人事布局規劃，內部將發布組織與人事安排，並依公司治理程序辦理相關事宜。蔡銘東總經理回任董事，持續帶領經營團隊推動公司經營策略及重大發展計畫，宇隆感謝客戶、供應鏈及外部合作夥伴、投資人及全體員工長期以來的支持與信任，公司將依既定策略推動各項營運計畫，強化企業韌性，穩健創造長期價值。

此外，宇隆與信邦電子（3023）於北美人形機器人領域之合作，已獲得多家客戶認證並取得供應商編碼，在推動產品開發、技術發展、市場拓展及各項減速機專案，雙方將持續深化策略合作夥伴關係，共同開創北美人形機器人產業新商機。

隨著AI、自動化及智慧製造快速發展，人形機器人、自主移動機器人（AMR）、無人搬運車（AGV）及智慧自動化設備等應用迅速成長，帶動減速機需求提升；另一方面，AI運算需求攀升、推動AI資料中心建置，也為宇隆精密加工產品UQD帶來新的成長契機。

面對全球產業發展趨勢，宇隆將以AI液冷、智慧機器人布局雙軸發展為核心策略，一方面持續深化精密製造，同時積極布局全球減速機應用市場，打造企業第二成長曲線，提升企業競爭力與股東價值。