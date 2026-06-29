科技出貨動能「前景大好」 大摩看台灣5月外銷密碼：AI紅利大噴發

全球AI基礎設施與資料中心建設熱潮風起雲湧，不僅催動科技業迎來大航海時代，更持續為台灣外銷注入大補丸。外資摩根士丹利（大摩）指出，台灣5月貿易數據表現極其亮眼，預示科技出貨動能「前景一片大好」。

大摩在新出具的總經報告中指出，在美國強勁需求與超大型雲端業者資本支出雙引擎驅動下，台灣5月出口年增率狂飆51.7%，遠超市場共識41.4%、及大摩預期的43.3%，再度驗證台灣在全球AI供應鏈的絕對核心地位。

根據最新統計數據，5月外銷表現強於預期，除了出口繳出年增五成以上的驚豔成績單，攸關後續出貨動能的外銷訂單年增率亦維持在47.2%的強勁水準。整體半導體與AI需求背景依舊高檔不墜，出貨動能仍極具韌性。

從產品結構剖析，大摩指出，這波多頭訊號完全由科技業主導「一枝獨秀」。5月電子產品訂單年增61.2%、資訊與通信產品訂單年增67.2%。細分項目中，電子零組件（年增56.0%）、積體電路（年增58.3%）以及資通訊與視聽產品（年增75.2%）均表現強悍，充分反映AI伺服器與資料中心建置的剛性需求。

此外，5月資本財出口暴增84.1%，更進一步印證了全球AI投資周期正處於高原期。

值得注意的是，進口端亦步亦趨。5月進口年增率54.9%，高於市場預期的39.7%。大摩解讀，進口增速超越出口，主要是由機械與電氣設備（年增69.1%）、積體電路（年增70.1%）等強勁成長所帶動，顯示半導體製程與再出口活動的韌性。

若從區域別觀察，美國仍是最大推手，對美出口訂單年增63.9%；東協出口則繳出年增90.8%的爆發性成長。相較之下，大陸與香港市場雖年增35.4%有所改善，但表現仍明顯落後美國與東協兩大市場。

展望後市，大摩認為，台廠身為AI投資周期的最大受益者，未來上行風險仍在於AI資本支出周期的延續性，以及先進晶片含量的持續提升。不過，大摩也提醒，後續仍須密切緊盯美中科技摩擦加劇、中國大陸進口替代速度加快，以及全球半導體投資是否放緩等三大下行風險。