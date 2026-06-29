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陽明交大攜手禾榮科 博愛校區建置硼中子捕獲治療暨前瞻影像研究中心

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

禾榮科（7799）29日宣布，為推動前瞻醫療科技發展，強化硼中子捕獲治療及醫學影像研究之整合應用，國立陽明交通大學與禾榮科技29日舉行「博愛校區硼中子捕獲治療暨前瞻影像研究中心建置合約」簽約儀式，象徵雙方在前瞻醫療研究、臨床應用與創新技術發展上的合作正式啟動。

陽明交通大學長期投入生醫科技、醫學影像及跨域整合研究，近年更積極推動前瞻醫療科技與轉譯應用。本次與禾榮科合作，將結合陽明交通大學在醫學研究、臨床應用與人才培育之能量，並借重禾榮科技於先進醫療科技與實務建置方面之專業，共同推動「博愛校區硼中子捕獲治療暨前瞻影像研究中心」之建置。

本次合作不僅是研究中心建置的重要里程碑，也展現學研機構與產業夥伴攜手推動創新醫療科技發展的決心，期望為台灣精準醫療與癌症治療研究注入新動能。

禾榮科表示，硼中子捕獲治療是一項結合含硼藥物選擇性累積與中子照射之精準放射治療技術，近年在癌症治療研究與臨床應用領域受到高度關注。前瞻醫學影像技術則可協助疾病診斷、治療規劃、療效評估及研究資料整合。透過跨領域技術整合，BNCT將成為推動精準醫療發展的重要方向。未來研究中心將以博愛校區為基地，逐步整合硼中子捕獲治療、醫學影像、臨床研究、轉譯醫學與跨域研發資源，打造具前瞻性之醫療科技研究平台。

禾榮科表示，硼中子捕獲治療的發展涉及加速器、中子源、含硼藥物、影像定位、治療規劃與臨床應用等多項專業整合。禾榮科長期投入相關技術與藥物應用發展，未來將與陽明交通大學攜手合作，推動研究中心建置與技術整合，期盼共同促進台灣前瞻醫療科技與精準治療領域之發展。

未來，陽明交通大學與禾榮科將依合作規劃，持續推動研究中心建置、技術整合、研究合作及臨床應用發展，並以創新醫療科技與病患需求為核心，攜手開創前瞻醫療研究與產業合作新局。

陽明 陽明交通大學 陽明交大

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