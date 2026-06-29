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前友達全球營運執行副總向富棋 出任凌巨董事長

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

中小尺寸面板廠凌巨（8105）29日召開董事會推選董事長，由聚奕投資有限公司代表人向富棋當選新任董事長，即日起生效。

凌巨表示，因公司法人董事日商凸版控股株式會社，出售凌巨私募股權，轉讓後已無持股，其所指派四席法人代表董事因而當然解任，原董事長職務亦同時解任。

向富棋曾任友達（2409）全球營運執行副總經理及移動產品事業群總經理，後歷任嵩達光電科技特助、神光晶片顧問及明達醫學科技獨立董事。

友達 凌巨

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