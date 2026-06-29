Apple將導入未來顯示色彩基準 加速重構OLED發光材料體系

根據TrendForce最新AMOLED技術與市場報告，Apple計畫陸續於MacBook Pro、iPad Pro與iMac等產品，採用未來顯示色彩基準BT.2020色域覆蓋率達95%的OLED面板。相較目前主流色彩基準DCI-P3，BT.2020對色純度、光譜控制、發光效率與功耗的要求更高，意味OLED技術競爭重點將不再侷限於提升亮度、對比與薄型化，將進一步朝向色彩純度與能效平衡。

2024年Apple率先於iPad Pro導入OLED面板，預計2026年底至2027年初將推廣至MacBook Pro，反映OLED應用正由智慧手機快速擴展至IT、高階筆電與專業顯示市場。觀察材料技術路線，OLED發光層正由傳統Host + Dopant(主客體)架構，逐步演進為更複雜的能量傳遞系統。

如發光技術MR-TADF(多重共振誘導熱活化延遲螢光)透過多共振分子設計，實現窄光譜發光，以提升色純度並對應BT.2020需求。Hyperfluorescence(超螢光)採用Host + TADF Sensitizer + Dopant單敏化架構，藉由TADF敏化材料提升激子利用率，降低發光時的能量損失。pTSF(磷光輔助熱活化敏化螢光)則進一步導入磷光材料，形成Host + Phosphor + TADF + Dopant雙敏化架構，改善高亮度下的效率衰減與壽命表現。上述發展顯示OLED材料已由單一材料元件，提升至直接影響色域、效率、壽命與成本結構的核心系統。

對面板廠而言，這一輪規格升級是重新配置材料供應鏈、降低專利依賴與提升材料自主性的重要機會。Samsung Display一方面以PSF(磷光敏化螢光系統)延續既有OLED生態系，同時也布局EL-QD(電致發光量子點)，嘗試建立「後OLED架構」，降低對既有有機材料平台的依賴。中系面板廠則積極導入MR-TADF、Hyperfluorescence、PSF與pTSF等新架構，希望在提升色純度與效率同時，擴大本土Host、TADF、Dopant與功能層材料導入空間。

TrendForce表示，OLED材料體系重構正逐步改變面板廠與材料供應商的關係。未來OLED競爭核心不只是提升效率與壽命，而是在成本、量產穩定性與專利風險之間，建立具競爭力且可持續發展的材料平台。

近期Samsung Fine Chemicals(SFC)體系與LG Chem之間的OLED材料專利訴訟，更凸顯新一代發光材料與敏化架構的重要性正快速提升。隨著MR-TADF、PSF、pTSF與Blue PHOLED等新材料體系加速導入，OLED產業競賽也由單純面板製造，延伸至發光材料、能量傳遞架構、專利布局與供應鏈主導權的全面競爭。