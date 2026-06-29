快訊

世足賽／韓媒直言日本實現「脫亞」目標 南韓退到世界足壇邊緣

金曲收視創佳績！她台上熱舞飆收視最高點 許效舜一句話吸92.7萬人搶看

北市前偵查隊長涉貪喝花酒 判刑10年6月、褫奪公權3年

聽新聞
0:00 / 0:00

威剛連續七年摘下亞洲企業社會責任獎 陳立白榮獲負責任企業領袖獎

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
威剛連續七年榮獲AREA肯定，董事長陳立白先生更首度榮膺「負責任企業領袖獎」，由威剛科技總經理陳玲娟（右）出席代表領獎。照片／公司提供
威剛連續七年榮獲AREA肯定，董事長陳立白先生更首度榮膺「負責任企業領袖獎」，由威剛科技總經理陳玲娟（右）出席代表領獎。照片／公司提供

全球記憶體與儲存領導品牌威剛科技（3260）再傳捷報，「2026 AREA 亞洲企業社會責任獎(Asia Responsible Enterprise Awards)」頒獎典禮於26日馬來西亞吉隆坡舉行，威剛科技不僅連續七年榮獲AREA肯定，董事長陳立白先生更首度榮膺「負責任企業領袖獎（Responsible Business Leadership Award）」，展現企業永續經營與責任領導的卓越成果。

AREA由亞洲企業商會 Enterprise Asia 主辦，被譽為亞洲最具指標性的企業社會責任獎項之一，表彰在永續發展、社會影響力與企業治理領域具卓越表現的企業與領導人。董事長陳立白得知獲獎後指出，「今年適逢威剛成立25周年，能在這個重要里程碑獲得『負責任企業領袖獎』，意義非凡，我內心充滿感謝，也深感榮幸。25年來，威剛從台灣出發，成功在世界拓展版圖，歸功於每位陪伴威剛成長的夥伴與支持者。所有的榮耀與成就都伴隨著責任，我與威剛都將懷抱初心，為社會、環境與下一代創造更長遠價值」。

社會進步始於教育的落實，每位孩子都應擁有平等學習與追逐夢想的機會。威剛多年來持續投入兒少關懷、教育支持與人才培育，透過偏鄉校隊贊助、STEAM教育、國際機器人競賽及全球公益行動，協助更多孩子看見可能、勇敢追夢。2025年，威剛以「教育賦能」為核心，透過全球蜂鳥希望基金，將教育公益足跡拓展至六個國家，累計近三千名學童受惠，讓企業影響力跨越國界、持續發芽。

今年同時榮獲「負責任企業領袖獎」的威剛科技董事長陳立白，自創業以來始終堅持企業成長與社會責任並行，帶領威剛從在地品牌成長為布局全球五大洲的國際企業。除了長期投入兒少關懷與教育公益，陳立白也積極推動永續治理、人才培育與文化傳承，打造亞洲藏量第一的黑膠音樂博物館、共同出品棒球紀錄片電影《冠軍之路》。今年更與國立清華大學永續學院合作成立「威剛永續與氣候變遷研究中心」，從科技創新到文化影響力，持續以行動實踐企業回饋社會的初心。

從科技創新到教育公益，從企業治理到文化傳承，威剛相信企業的價值不僅來自商業成就，更來自對社會的正向影響。威剛將繼續以創新為驅動、以責任為核心，攜手全球夥伴推動教育平權、人才培育與永續發展，為下一代打造更多機會，也為社會創造更長遠的價值。

威剛 永續

延伸閱讀

生技ESG標竿！東生華AREA榮獲企業治理獎、蟬聯社會公益獎

亞泥深耕永續獲國際肯定

THE世界大學永續影響力靜宜大學總排名躍升 SDG10並列全台第一

THE世界大學永續影響力評級 台師大、元智排名躍升

相關新聞

PCB 載板資本支出競賽 設備商迎傳統旺季

全球AI商機成長驅動高階PCB HDI與載板與銅箔基板設備投資需求，隨設備下半年裝機到位，可望帶動相關PCB載板相關關鍵設備商迅得（6438）、志聖（2467）、群翊（6664）、敍豐（3485）以及AOI大廠牧德（3563）、由田（3455）、德律（3030）、聯策（6658）以及CCL設備商亞泰金屬（6727）等營運表現下半年步入傳統旺季。

前友達全球營運執行副總向富棋 出任凌巨董事長

中小尺寸面板廠凌巨（8105）29日召開董事會推選董事長，由聚奕投資有限公司代表人向富棋當選新任董事長，即日起生效。

虎門法說會／工業4.0訂單滿到下半年 看旺 H2營運表現

電腦輔助工程分析（CAE）解決方案供應商虎門科技（6791）29日舉辦法人說明會，說明CAE、CPC、工業4.0三大部門布局及展望，CPC人才到位、工業4.0進入客戶密集驗收的貢獻下，加上訂單已經滿到下半年，下半年營運可望再向上躍升。

展碁法說會／記憶體、蘋果 Mac 商機持續發酵 樂觀下半年營運

展碁國際（6776）29日舉行法說會，展望後市，展碁看好記憶體、蘋果Mac及AI業務成長動能，董事長林佳璋表示，持續看好記憶體等儲存業務市況，對相關業務下半年營運樂觀看待，此外，隨著上半年蘋果MacBook Neo銷售火爆，展碁亦看好銷售動能持續，預期將拿下更多市場份額。

緯穎 ASIC 伺服器出貨下半年衝刺 全年獲利再拚新高

ODM大廠緯穎（6669）下半年受惠於ASIC伺服器客戶強化建置AI算力基礎建設，法人圈推估，緯穎下半年營收將可望逐季衝高，全年業績將力拚賺進超過30個股本，並再度改寫歷史新高。

臺法產創合作傳佳音 工研院串聯瑞峰半導體、法國新創

AI資料中心高速互連的核心需求飛速成長，工研院今（29）日宣布，在經濟部產業技術司大力推動臺法產業創新研發合作機制下，工研院促成瑞峰半導體攜手法國新創NcodiN共同投入奈米雷射光電共封裝關鍵技術研發，除了深化臺灣在高速通訊與光電整合領域的技術布局，更可協助臺廠提升高效能運算（HPC）與AI封裝市場的全球競爭力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。