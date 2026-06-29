威剛連續七年摘下亞洲企業社會責任獎 陳立白榮獲負責任企業領袖獎

全球記憶體與儲存領導品牌威剛科技（3260）再傳捷報，「2026 AREA 亞洲企業社會責任獎(Asia Responsible Enterprise Awards)」頒獎典禮於26日馬來西亞吉隆坡舉行，威剛科技不僅連續七年榮獲AREA肯定，董事長陳立白先生更首度榮膺「負責任企業領袖獎（Responsible Business Leadership Award）」，展現企業永續經營與責任領導的卓越成果。

AREA由亞洲企業商會 Enterprise Asia 主辦，被譽為亞洲最具指標性的企業社會責任獎項之一，表彰在永續發展、社會影響力與企業治理領域具卓越表現的企業與領導人。董事長陳立白得知獲獎後指出，「今年適逢威剛成立25周年，能在這個重要里程碑獲得『負責任企業領袖獎』，意義非凡，我內心充滿感謝，也深感榮幸。25年來，威剛從台灣出發，成功在世界拓展版圖，歸功於每位陪伴威剛成長的夥伴與支持者。所有的榮耀與成就都伴隨著責任，我與威剛都將懷抱初心，為社會、環境與下一代創造更長遠價值」。

社會進步始於教育的落實，每位孩子都應擁有平等學習與追逐夢想的機會。威剛多年來持續投入兒少關懷、教育支持與人才培育，透過偏鄉校隊贊助、STEAM教育、國際機器人競賽及全球公益行動，協助更多孩子看見可能、勇敢追夢。2025年，威剛以「教育賦能」為核心，透過全球蜂鳥希望基金，將教育公益足跡拓展至六個國家，累計近三千名學童受惠，讓企業影響力跨越國界、持續發芽。

今年同時榮獲「負責任企業領袖獎」的威剛科技董事長陳立白，自創業以來始終堅持企業成長與社會責任並行，帶領威剛從在地品牌成長為布局全球五大洲的國際企業。除了長期投入兒少關懷與教育公益，陳立白也積極推動永續治理、人才培育與文化傳承，打造亞洲藏量第一的黑膠音樂博物館、共同出品棒球紀錄片電影《冠軍之路》。今年更與國立清華大學永續學院合作成立「威剛永續與氣候變遷研究中心」，從科技創新到文化影響力，持續以行動實踐企業回饋社會的初心。

從科技創新到教育公益，從企業治理到文化傳承，威剛相信企業的價值不僅來自商業成就，更來自對社會的正向影響。威剛將繼續以創新為驅動、以責任為核心，攜手全球夥伴推動教育平權、人才培育與永續發展，為下一代打造更多機會，也為社會創造更長遠的價值。