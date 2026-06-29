AI 建功！導入AI推薦 遠傳friDay影音累積破百萬推薦

AI落地應用是2026年關鍵，遠傳電信（4904）透過AI應用，提升營運效率，支撐內部數位轉型，阻絕詐騙，更積極提升數位內容服務體驗，遠傳friDay影音導入AI推薦機制後，累積破百萬次推薦互動，顯示AI已成為推動OTT平台成長的重要引擎。

遠傳指出，在數位內容服務上，以AI提升用戶體驗，遠傳friDay影音導入AI推薦機制後，有效提升內容曝光與觀看表現，點擊率提升超過7倍，單月增加24萬次片庫曝光，並累積破百萬次推薦互動，顯示AI已成為推動OTT平台成長的重要引擎。

根據國家通訊傳播委員會（NCC）最新公布的《114年通訊傳播市場報告》，遠傳friDay影音已連續四年蟬聯本土OTT平台付費訂閱第一名，穩居市場領先地位。

遠傳強調，遠傳friDay影音長期深耕韓國綜藝內容，從偶像實境、旅遊探索、料理競賽到戀愛實境等類型，獲得網友評價「韓綜大本營」、「翻譯接地氣」等讚譽，未來將持續提供優質內容，並深化與韓國團隊合作，引進多元優質的內容滿足觀眾需求。

此外，遠傳也將「遠傳智靈」導入電信網路維運，每月約有60%的網路維運事件可由 AI 代理程式自動完成，涵蓋客訴異常通報、障礙事件摘要與處理建議、工單自動結案、物料盤點、網路檢查、主動語音告警等。

遠傳統計，每月維運系統或人員透過 AI 檢索內部知識庫逾7萬筆，平均回應時間約16秒，多數作業可於1分鐘內完成。

遠傳更透過AI積極，以AI建構電話及簡訊詐騙辨識機制，偵測準確率達95%。2025年累計攔阻逾110萬通境外詐騙電話及2,900萬則詐騙簡訊。

此外，遠傳亦積極導入Copilot及生成式AI應用於 IT、人資、客服、行銷等部門，提升作業效率並降低重複性工作。