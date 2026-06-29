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緯穎ASIC伺服器出貨下半年衝刺 全年獲利再拚新高
ODM大廠緯穎（6669）下半年受惠於ASIC伺服器客戶強化建置AI算力基礎建設，法人圈推估，緯穎下半年營收將可望逐季衝高，全年業績將力拚賺進超過30個股本，並再度改寫歷史新高。
ASIC伺服器市場如雨後春筍般快速成長，舉凡亞馬遜、Meta、微軟等雲端服務大廠（CSP）都開始加強建置AI算力基礎建設，且業界普遍看好，今年ASIC伺服器市場規模將至少成長兩成以上水準，2027年有望持續衝高，使緯穎接單表現呈現滿載水位。
緯穎公告5月合併營收達840.5億元、月成長1.6％，相較去年同期增加18.2％，累計今年前五月合併營收為4,432.89億元、年增45.1％，刷新歷史同期新高。法人推估，緯穎下半年在ASIC客戶出貨加持下，營運表現將有望逐季衝高，獲利表現有機會挑戰賺進超過30個股本。
緯穎29日股價收盤上漲7.01％至4,580元，股價寫下三個交易日以來新高，並呈現觸底反彈態勢。
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