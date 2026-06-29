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meta.ai 帶動 AI 應用需求具象化 法人看好亞洲AI供應鏈

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

Meta的AI機器人在threads上線後，像一個有問必答的網友，融入了社群媒體上的討論串，顯示AI應用需求龐大，科技巨頭大幅擴張資本支出，帶動AI供應鏈需求全面跳升。統一投信表示，AI硬體供應鏈主要版圖落在亞洲，投資人可以利用相關亞股基金，網羅亞洲最具成長潛力的AI受惠股。

根據晨星統計至5月底，統一新亞洲科技能源基金近一年報酬率達到284.0%，優於同類型基金平均的110.4%；近三年報酬率更達到423.1%，進一步拉開差距，該期間同類型基金報酬率平均為142.0%；近十年報酬率持續提高至896.2%，仍大幅優於同類型基金平均的225%。另外，無論是近一年、二年、三年、五年、十年報酬率，統一新亞洲科技能源基金的績效在同類型基金中皆穩坐第一名。

統一新亞洲科技能源基金經理人郭智偉表示，聯準會6月利率決策如預期按兵不動，而新公布的點陣圖明顯上移，且大動作刪減前瞻指引，顯示聯準會對貨幣政策態度相對鷹派，主要是因為美國第2季通膨增溫，且就業數據良好。不過因目前油價已經回到3月初水準，預計美國通膨將於下半年隨之回落，市場對聯準會較為鷹派的升息預期有機會消退，使今年利率可能持續按兵不動，反倒是美國期中選舉議題，將逐步成為市場關注焦點。在美伊戰爭開始進入談判後，地緣政治風險有望趨緩，有利全球股市多頭表現。

郭智偉指出，近期全球半導體強勢回彈，主要因市場預期記憶體需求強勁。目前全球多家主要晶圓代工廠產能持續擴張，加上關鍵零組件價格上漲，使得半導體設備公司具有漲價底氣，預期全球半導體設備支出有望超過市場預期。另一個投資機會是資料中心與燃料電池產業，AI滲透速度高於市場預估，美國資料中心電力需求翻倍，加上逐步導入的表後電力（BTM）系統，電力需求上升及新系統的出現，使相關類股具成長潛力。

統一投信

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