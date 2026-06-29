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Counterpoint Research 預測Apple今年三項產品市占率可望創新高
研調機構Counterpoint Research 預估，蘋果（Apple）將於2026年創下智慧型手機、PC 與平板市場歷史最高市占率，Apple Watch市占率亦將較2025年提升。在記憶體價格上漲帶來成本壓力下，Apple 憑藉產品組合、供應鏈管理及品牌優勢，預計將持續提升多項產品市占率。Apple多項產品市占率同步成長，反映其生態系持續擴大，並有望帶動未來裝置升級需求。
Counterpoint Research 研究總監Tarun Pathak表示，Apple在多個產品類別持續提升市占率，將進一步擴大其生態系規模。隨著更多新用戶加入，Apple生態系的使用黏著度亦可望持續提升。
Counterpoint Research首席分析師Varun Mishra表示，Apple擁有跨智慧型手機、PC、平板及穿戴裝置的龐大用戶基礎。隨著Apple Intelligence持續發展，若相關AI功能逐步成熟，將有助於提升生態系整體競爭力，並帶動跨裝置升級需求。
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