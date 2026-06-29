中華電信搶暑假商機 強打搭載聯發科晶片的 MagiWatch 兒童智慧手錶

迎接暑期兒童外出活動旺季，中華電信（2412）表示，MagiWatch兒童智慧手錶因應家長對聯繫與守護的雙重需求。

MagiWatch採用聯發科（2454）晶片，整合Google地圖系統，具備視訊通話、安心定位、一鍵SOS求救等功能，並配備 1.78 吋 AMOLED 大螢幕，提供清晰易讀的操作介面；內建智慧寵物設計，孩童可透過步行累積點數升級虛擬寵物。

中華電信指出，推出指定方案申辦優惠，並於7月1日起加碼提供風靡全球的人氣IP「小小兵」限定贈品，申辦精采5G月繳599元或4G月繳399元指定方案，手錶零元起。

此外，至中華電信全台50家指定門市體驗MagiWatch，再贈小小兵限量筆記本，上述方案皆能享有FunPark童書夢工廠前3個月免月租優惠，讓孩子暑期隨時隨地輕鬆暢聽超過6千本童書、繪本與有聲內容。

此外，中華電信表示，申辦第二門號的家長，搭配精采5G方案，除同享前述新客優惠，合約期間每月通信費再折100元或Hami Point 1,000點；另搭配4G月繳399元指定方案，專案價1,190元起，並享前6個月上網無限瀏覽，期滿後，每月提供3GB上網量，網內通話前3分鐘免費。