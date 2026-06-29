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HPE 擴展 GreenLake 平台功能 為代理型企業提供統一營運能力

經濟日報／ 記者劉芳妙 ／台北即時報導

HPE宣布擴展GreenLake平台功能，透過代理型AIOps、私有雲與AI基礎架構軟體等創新技術，為代理型企業提供統一的營運能力。藉由GreenLake，HPE為客戶打造一致的營運模式，以因應日益攀升的虛擬化成本、滿足新興AI工作負載的現代化需求，並降低營運複雜度。

HPE混合雲執行副總裁暨技術長Fidelma Russo表示，隨著企業持續擴展AI規模，他們需要以更簡便方式治理AI基礎架構，並在混合環境中推動營運現代化，同時避免造成碎片化或難以預測的成本。GreenLake的全新功能，不僅為企業提供經過驗證且統一的代理型混合營運方法，也奠定未來自主化營運的基礎。

GreenLake Intelligence為混合雲與AI營運提供代理型AI框架。透過集中式的註冊代理程式（Agent Registry）、智慧規劃與編排能力，以及安全的治理控管機制，協助企業管理與協調基礎架構、應用程式與營運流程中的AI代理。

HPE Morpheus Software提供企業級且功能齊全的虛擬化平台替代方案，將自助式配置、整合式可觀測性與營運功能結合，以支援混合雲環境。企業可在依插槽數付費的單一訂閱模式下，配置與管理虛擬機器（VM）和容器工作負載、運用AI驅動的洞察對遙測資料進行關聯分析，並更有信心地執行營運作業。

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