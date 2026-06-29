磐儀股東會／今年第2季營運優於首季 磐旭智能目標明年第3季上櫃

工業電腦廠磐儀（3594）29日舉行股東會，展望後市，董事長李明看好今年第2季營收將優於首季，全年營運將優於去年，業績將有雙位數增長。此外，針對子公司磐旭智能IPO進度，李明指出，目標設定在明年第3季掛牌上櫃。

磐儀2025年營收20.3億元，稅後純益約4,700萬元，每股純益達0.49元；股東會通過配發現金股利0.4元。

展望後市，李明表示，今年第2季營收將優於首季，全年營運將優於去年，營收將有雙位數增長。

磐儀今年5月營收2.61億元，月增38.1%、年增53.3%，創單月歷史次高；累計磐儀今年前五個月營收達9.65億元，年增40.5%，為歷史新高紀錄。

此外，李明看好Physical AI在地端的應用，預期將於今年第4季至明年首季，市場將迎來一波需求，而工廠自動化、智慧醫療、智慧交通及物流與庫存管理將是有潛力的垂直領域。

針對子公司磐旭智能IPO進度，李明指出，預計將於今年第4季至明年第1季辦理公開發行並登錄興櫃，目標設定在明年第3季掛牌上櫃。