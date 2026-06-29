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誠美材完成獨董補選 同時將股權與表決疑義移送主管機關調查

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
何昭陽（右）之前與天逸集團董事長温峰泰（中）一同前往股務代理機構。讀者提供
何昭陽（右）之前與天逸集團董事長温峰泰（中）一同前往股務代理機構。讀者提供

誠美材（4960）29日召開臨時股東會，補選1席獨立董事，由具有半導體背景的葉積暉當選；葉積暉曾任矽品精密工業副總經理、南茂科技（8150）董事、聯電（2303）營運計畫處處長，目前為台灣優燈獨立董事，資歷涵蓋封裝測試、晶圓代工與公司治理領域。

近年誠美材推動雙軌轉型，一方面改善偏光板本業體質，另一方面將半導體材料視為下一階段成長動能；誠美材先前已公布，將於2026年至2028年間追加約18億元資本支出，用於半導體先進封裝材料事業，目標2027年第4季達量產能力，2028年第4季開始貢獻營收。

市場認為，半導體材料從研發、送樣認證到量產需長時間與客戶磨合；臨時股東會補選獨立董事，董事會加入具有產業經驗的人士，有助強化公司在轉型過程中的產業判斷與供應鏈連結。

誠美材會中發布聲明，則是臨時股東會的另一個焦點，誠美材指出，比對股東名冊後發現，部分主體合計持股達34.83%，且相關帳戶在獨董補選中的表決行為高度一致，疑涉證交法第43條之1及企併法第27條等規定。

誠美材表示，相關持股主體疑與温峰泰、天逸集團及富育榮綱等有關，涉及是否共同取得、資金來源、資訊揭露及表決權行使等疑義，已將相關資料移送主管機關調查，請求裁示是否具有表決權。

誠美材強調，雖在臨時股東會中提出疑慮，但本次並未直接剔除相關股東表決權，而是依法完成臨時股東會程序，使獨董補選得以順利進行。誠美材表示，已移送主管機關調查，盼儘速釐清相關疑義。

市場人士認為，誠美材在推進半導體材料轉型的同時，股權結構與公司治理也持續受到關注。後續觀察重點包括半導體材料事業能否如期推進，及主管機關是否能對此次股權與表決疑義作出明確裁定。

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