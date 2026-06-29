Gartner 預計2026年資料中心電力消耗量增長26% 2030年電力恐不足

台股近期表現強勢，帶動ETF話題升溫，也讓不少投資人重新思考工作與人生規劃。一名約30歲的網友近日發文表示，今年股市漲勢讓他相當有感，甚至是自己投入市場以來，第一次看到元大台灣50（0050）出現如此明顯的上升幅度，忍不住感嘆投入資金不夠多，也好奇是不是有人真的因此「辭職躺平」，釣出許多網友說法。

2026-06-29 10:14