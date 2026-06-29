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Gartner 預計2026年資料中心電力消耗量增長26% 2030年電力恐不足

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
伺服器、資料中心（Data Center）示意圖。圖／AI生成
伺服器、資料中心（Data Center）示意圖。圖／AI生成

研調機構Gartner預計2026年資料中心電力消耗量達565TWh，年增長26%，其中，AI優化型伺服器占資料中心電力消耗量31%，而AI優化型伺服器電力消耗量超過傳統伺服器。

Gartner研究總監Linglan Wang表示，運算密集型AI工作負載需求激增導致資料中心電力消耗量以空前速度增長，如今AI運算能力受電力供給限制，資料中心供電保障成為全球AI競賽實現擴大規模與保障利潤新焦點。

預計2026年全球資料中心電力需求較2025年104GW增長27%，達132GW，到2030年本數值預計為290GW，表明生成式AI以空前規模與發展速度驅動資料中心電力需求。Gartner預計2026年AI優化伺服器占資料中心電力消耗量之31%，2027年其電力消耗量超過傳統伺服器。

Gartner警示，2030年，資料中心電力消耗量預計逾1,200TWh，屆時輸電系統供電無法滿足未來資料中心建設需求，影響所有資料中心使用者。

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