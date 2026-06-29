工研院攜法人展出5項在宅醫療技術 加速智慧科技走入居家照護

全球高齡化浪潮加速，「在宅急症照護」成為各國醫療體系的重要發展方向，不僅有助於降低住院壓力，更能有效維持整體醫療量能與照護品質。由經濟部產業技術司、國家科學及技術委員會及衛生福利部支持，工研院與台灣在宅醫療學會共同舉辦首屆「亞太在宅醫療大會」，匯聚美國、以色列、日本、澳洲、新加坡等國產學研專家，共同探討全球醫療照護由「以醫院為中心」邁向「以病人生活場域為中心」的轉型趨勢，並深化臺灣在宅醫療政策推動與國際交流。

現場展出5項由經濟部產業技術司支持研發的在宅醫療創新技術，涵蓋從巴金森氏症患者居家步態輔助，到醫師攜帶行動診療設備深入家庭提供照護等應用，向逾400位國內外醫療專家及產業代表展現臺灣智慧在宅醫療的創新成果。

工研院生醫與醫材研究所副所長王兆麟表示，在宅醫療已是不可逆的全球趨勢，美、日、歐等先進國家均已透過政策積極推動普及化。根據美國聯邦醫療保險和補助服務中心（CMS）統計，在宅醫療可降低醫療成本約20%。美國透過CARES法案與1135豁免授權，擴大遠距醫療給付範圍；日本埼玉縣則導入ICT技術提升在宅照護服務效能，臺灣方面，經濟部、國科會、衛福部與數發部已跨部會推動「在宅醫療科技」計畫，利用AI輔助與多元資訊流整合，減輕第一線醫護人員負擔，並滿足民眾多元的居家照護需求。未來在宅醫療要真正落地，關鍵在於整合資料、串接流程與臨床需求，打造真正符合醫護使用與病患需求的服務模式。工研院將持續攜手產業及醫療夥伴，加速創新科技落地應用，推動在宅醫療發展，打造可複製、可擴散的臺灣典範。

工研院與臺灣在宅醫療學會共同主辦亞太在宅醫療大會，並舉辦「創新科技賦能在宅醫療：跨域整合打造臺灣優勢」論壇，邀請西班牙巴塞隆納醫院（Hospital Clínic de Barcelona）在宅醫療中心醫療協調官 David Nicolás Ocejo，分享歐洲將科技導入照護流程的臨床經驗；高雄榮民總醫院高齡醫學中心主任周明岳、仁寶電腦智慧型裝置事業群資深處長呂俊寬，則分別從智慧醫療跨場域應用、數位工具居家落地等角度交流，探討科技如何支撐臨床實務，並分享臺灣推動在宅醫療的實務案例與成果。

大會也規劃「在宅醫療技術展示區」，呈現近三年由經濟部產業技術司支持的研發成果，讓與會的醫護人員親身體驗未來照護場景。工研院展示的「醫咖go+iMAS智慧醫療資訊平台+攝入排出智慧磅秤」，以「一卡皮箱」打造行動診間，整合國內業者的手持式設備，包含：生理檢測設備、五官科別醫材、心電圖，以及便攜式X光機，讓居家個案檢測資料和歷程，醫護團隊一目暸然，又可以跨專科照會。另外，針對心臟衰竭患者，透過智慧I/O磅秤，讓家屬或照顧者，一放就秤、一鍵上傳，計算與掌控每天的攝入、排出量，居家訪視的醫師，則可運用AI導引的手持式心臟超音波，檢測其心臟相關狀況，及後續追蹤處置，強化居家照護管理。

紡織所展示「多模態生理監測服飾」及「膝關節炎在宅數位運動介入系統」兩項技術。「多模態生理監測服飾」採用透氣可水洗材質與低敏感測電極設計，可支援24小時連續生理監測及即時遠距傳輸，並可依需求搭配心電圖、體溫等感測裝置，兼顧穿戴舒適性與應用彈性。「膝關節炎在宅數位運動介入系統」則結合智慧彈性護膝穿戴技術、工研院開發的智慧電刺激晶片技術、肌電訊號（EMG）感測及AI動作回饋功能，可即時掌握關節活動與復健進度，協助使用者於居家環境進行個人化復健訓練，提升復健效率與運動依從性。該技術亦可衍生應用於「巴金森氏症穿戴式數位醫療裝置」研發，展現創新醫材技術於神經照護、居家復健及高齡健康管理等領域的應用潛力。

金屬中心展出「非接觸式肺功能檢測系統」，該系統運用毫米波雷達技術結合AI智慧分析，能精準感測胸腔微細起伏並即時分析呼吸特徵。此技術成功突破傳統吹氣式檢測對高齡或呼吸道功能不全患者的操作限制與疲勞感，大幅提升受檢舒適度與便利性，同時能協助醫療團隊進行臨床數據的快速判斷。未來可望廣泛應用於慢性肺病篩檢、呼吸功能追蹤及在宅照護等遠距醫療場域。

首屆「亞太在宅醫療大會」兩天議程聚焦 Hospital at Home（在宅急症照護） 的政策、模式設計、科技創新、資源轉銜整合等核心議題，邀請美國、以色列、日本、澳洲、新加坡及亞太各國代表與專家分享最新進展。現場規劃 6 場國際實務交流的平行講座與科技應用攤位，提供實作示範與媒合交流，協助臨床與產業一站式對接。

工研院與臺灣在宅醫療學會共同主辦亞太在宅醫療大會，並舉辦「創新科技賦能在宅醫療：跨域整合打造臺灣優勢」論壇，深化臺灣在宅醫療政策推動與國際交流。圖左起為高雄榮民總醫院高齡醫學中心主任周明岳、工研院生醫所副所長王兆麟、工研院生醫所資深技術專家莊曜宇、David Nicolás Ocejo, Medical Coordinator, Hospital at Home Unit, Hospital Clínic de Barcelona、仁寶電腦智慧型裝置事業群資深處長呂俊寬。工研院／提供

「膝關節炎在宅數位運動介入系統」結合智慧彈性護膝穿戴技術、工研院開發的智慧電刺激晶片技術、肌電訊號（EMG）感測及AI動作回饋功能，可衍生應用於「巴金森氏症穿戴式數位醫療裝置」研發，展現創新醫材技術於神經照護、居家復健及高齡健康管理等領域的應用潛力。

工研院／提供