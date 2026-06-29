資安署全新 Podcast 談《駭客最不想讓你知道的事》

為提升全民數位素養及資安防護意識，數位發展部資通安全署正式推出全新Podcast節目《駭客最不想讓你知道的事》，希望透過更貼近生活、更容易理解的內容，將原本艱深的資訊安全知識，轉化為人人都能聽懂、學得會、做得到的生活實用技巧。

在數位科技快速發展的今日，網路已成為民眾生活中不可或缺的一部分，從行動支付、網路購物、社群媒體，到AI應用，數位科技帶來便利的同時，也伴隨著各式各樣的資安風險與挑戰。推薦民眾利用通勤、運動或休閒時間，輕鬆吸收實用的資安知識，建立正確的資安觀念，提升數位防護能力。

資安署表示，透過製播Podcast《駭客最不想讓你知道的事》，以輕鬆聊天、生活案例分享及專家深入淺出的解說為主要特色，針對民眾日常最常遇到的數位議題進行解析，讓資安不再只是專業人士的知識，而是每一位民眾都能具備的重要生活能力。

節目未來也將持續邀請政府機關、產業界及資安領域專家共同參與，分享最新趨勢、實務案例與防護建議。

資安署指出，首集節目以「曬票有風險，發文請小心！條碼風險大解密」為主題，探討民眾分享機票、演唱會門票或活動票券照片時可能面臨的資安風險，說明條碼及QR Code所隱藏的重要資訊，以及如何正確保護票券資訊，避免遭有心人士盜用，提醒民眾在分享生活的同時，也要兼顧資訊安全。

資安署《駭客最不想讓你知道的事》節目將於各大Podcast平台同步上架，並於資安署YouTube頻道同步推出影音版本，歡迎民眾訂閱、追蹤並開啟通知，與資安署一起探索數位世界背後的重要知識，破解網路世界中的各種迷思與陷阱，攜手提升全民數位素養，共同守護安全的數位未來。