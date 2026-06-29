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資安署推Podcast談駭客手法 提升全民數位素養

中央社／ 台北29日電

數發部資安署今天表示，推出Podcast新節目「駭客最不想讓你知道的事」，盼將艱深的資訊安全知識，轉化為人人都能聽懂、學得會、做得到的生活實用技巧，協助民眾建立正確資安觀念，提升數位防護能力。

資安署發布新聞稿表示，從行動支付、網路購物、社群媒體，到人工智慧（AI）應用，數位科技帶來便利的同時，也伴隨各式資安風險與挑戰，因此製播Podcast新節目「駭客最不想讓你知道的事」，以生活化方式推廣資安觀念，強化全民防護意識。

資安署進一步說，節目以輕鬆聊天、生活案例分享及專家深入淺出的解說為特色，解析民眾常見的數位議題，讓資安不只是專業人士的知識，而是每位民眾都應具備的重要生活能力。節目未來也將持續邀請政府機關、產業界及資安領域專家參與，分享最新趨勢、實務案例與防護建議。

資安署指出，首集以「曬票有風險，發文請小心！條碼風險大解密」為主題，探討民眾分享機票、演唱會門票或活動票券照片時可能面臨的資安風險，說明條碼及QR Code隱含的重要資訊，避免遭有心人士盜用，並提醒民眾在分享生活時，也要兼顧資訊安全。

資安署表示，「駭客最不想讓你知道的事」將在各大Podcast平台同步上架，並於資安署YouTube頻道推出影音版本，破解網路世界中各種迷思與陷阱，提升全民數位素養，共同守護安全的數位未來。

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