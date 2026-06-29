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華科集團PCB廠瀚宇博精成科迎旺季 入選特選臺灣科技優息指數成分股

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
瀚宇博總座陶正國（左）、精成科PCB製造廠ELNA總經理楊其荺。記者尹慧中／攝影
瀚宇博總座陶正國（左）、精成科PCB製造廠ELNA總經理楊其荺。記者尹慧中／攝影

華科集團PCB廠瀚宇博（5469）與子公司精成科（6191）迎下半年傳統旺季，近期並入選特選臺灣科技優息指數成分股，早盤股價表現相對強勢。

PCB大廠NB板龍頭廠商瀚宇博先前攜手PCBA/EMS子公司精成科召開聯合法說會，兩家公司總座陶正國提到，由於AI應用高階產品需求暢旺，雖然消費產品仍有季節因素，但目前AI相關高階產品能見度已達到2027年，公司也持續應對客戶需求提前將2027年客戶需求於2025-2026年設備擴充，同時傳統旺季仍約在第3季。

此外，臺灣指數公司日前公布「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數」（簡稱「特選臺灣科技優息指數」）成分股定期審核結果，成分股納入和刪除之變動將自2026年6月29日起生效，並於指數定期審核生效日(含)起設有8個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在8個交易日內調整。此次成分股納入鴻海（2317）、佳世達（2352）、英業達（2356）、技嘉（2376）、微星（2377）、瑞昱（2379）、廣達（2382）、中華電（2412）、信邦（3023）、台灣大（3045）、緯創（3231）、神達（3706）、遠傳（4904）、祥碩（5269）、崇越（5434）、瀚宇博（5469）、亞翔（6139）、精成科（6191）、旭隼（6409）、洋基工程（6691）、元太（8069）、至上（8112）。

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