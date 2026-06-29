聽新聞
0:00 / 0:00
華科集團PCB廠瀚宇博精成科迎旺季 入選特選臺灣科技優息指數成分股
華科集團PCB廠瀚宇博（5469）與子公司精成科（6191）迎下半年傳統旺季，近期並入選特選臺灣科技優息指數成分股，早盤股價表現相對強勢。
PCB大廠NB板龍頭廠商瀚宇博先前攜手PCBA/EMS子公司精成科召開聯合法說會，兩家公司總座陶正國提到，由於AI應用高階產品需求暢旺，雖然消費產品仍有季節因素，但目前AI相關高階產品能見度已達到2027年，公司也持續應對客戶需求提前將2027年客戶需求於2025-2026年設備擴充，同時傳統旺季仍約在第3季。
此外，臺灣指數公司日前公布「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數」（簡稱「特選臺灣科技優息指數」）成分股定期審核結果，成分股納入和刪除之變動將自2026年6月29日起生效，並於指數定期審核生效日(含)起設有8個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在8個交易日內調整。此次成分股納入鴻海（2317）、佳世達（2352）、英業達（2356）、技嘉（2376）、微星（2377）、瑞昱（2379）、廣達（2382）、中華電（2412）、信邦（3023）、台灣大（3045）、緯創（3231）、神達（3706）、遠傳（4904）、祥碩（5269）、崇越（5434）、瀚宇博（5469）、亞翔（6139）、精成科（6191）、旭隼（6409）、洋基工程（6691）、元太（8069）、至上（8112）。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Gmail帳號太中二怎麼修改？3步驟換掉Google ID、還有次數限制
📢 難尋4G 599吃到飽「問客服也沒用」！內行5招成功拿低價方案
📢追劇神技！Netflix「隱藏代碼」曝光 輸入5碼韓劇全跳出、還有星爺專屬彩蛋
📢 前進《動物森友會》Xpark海洋生物互動展！動森特典帽子超可愛
📢DJI Osmo Pocket 4開箱！獨旅6大實測福岡、糸島拍照攝影 還能拍富士山超勸敗
📢 小米Xiaomi 17T Pro開箱！徠卡長焦拍攝絕美人像、捕捉排球少年熱血瞬間
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。