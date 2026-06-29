美光台灣美國擴產積極 崇越全力配合半導體材料供貨

記憶體大廠美光財報展望優於預期，其中台灣擴廠與美國擴產進度積極推進，台灣擴廠進度更可望超前，引發外界關注重要夥伴崇越（5434）動態。

對此，崇越指出。隨著客戶新廠產能開出，崇越科技全力配合半導體材料供貨，並與供應商緊密合作，依實際市況滾動式調整出貨，不讓缺貨情況發生。未來隨客戶裝機與量產時程推進，出貨量逐步放大，將持續挹注營收成長。崇越科技透過供應鏈調度韌性，應合客戶的全球布局策略。

依據美光官方資訊，台灣銅鑼廠無塵室進度超前，美光預計能提前一季、於2027年年中（mid-calendar2027）開始支援實質且有意義的產品出貨。同時，美光已經在該站點正式啟動第二座同等規模無塵室的建設，該無塵室未來將完全用來支援進駐EUV設備。

美國擴產方面，美光愛達荷州DRAM製造廠建置如期推進，ID1廠房依舊維持在2027年年中（mid-calendar2027）產出首批晶圓的規劃。ID2廠房則預計於2028年底（latecalendar2028）迎來第一批晶圓產出。另外今年1月正式為紐約州（NewYork）晶圓廠群的第一座廠房動工，目前整體建設進度皆順利在軌道上。