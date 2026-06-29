聽新聞
0:00 / 0:00
美光台灣美國擴產積極 崇越全力配合半導體材料供貨
記憶體大廠美光財報展望優於預期，其中台灣擴廠與美國擴產進度積極推進，台灣擴廠進度更可望超前，引發外界關注重要夥伴崇越（5434）動態。
對此，崇越指出。隨著客戶新廠產能開出，崇越科技全力配合半導體材料供貨，並與供應商緊密合作，依實際市況滾動式調整出貨，不讓缺貨情況發生。未來隨客戶裝機與量產時程推進，出貨量逐步放大，將持續挹注營收成長。崇越科技透過供應鏈調度韌性，應合客戶的全球布局策略。
依據美光官方資訊，台灣銅鑼廠無塵室進度超前，美光預計能提前一季、於2027年年中（mid-calendar2027）開始支援實質且有意義的產品出貨。同時，美光已經在該站點正式啟動第二座同等規模無塵室的建設，該無塵室未來將完全用來支援進駐EUV設備。
美國擴產方面，美光愛達荷州DRAM製造廠建置如期推進，ID1廠房依舊維持在2027年年中（mid-calendar2027）產出首批晶圓的規劃。ID2廠房則預計於2028年底（latecalendar2028）迎來第一批晶圓產出。另外今年1月正式為紐約州（NewYork）晶圓廠群的第一座廠房動工，目前整體建設進度皆順利在軌道上。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Gmail帳號太中二怎麼修改？3步驟換掉Google ID、還有次數限制
📢 難尋4G 599吃到飽「問客服也沒用」！內行5招成功拿低價方案
📢追劇神技！Netflix「隱藏代碼」曝光 輸入5碼韓劇全跳出、還有星爺專屬彩蛋
📢 前進《動物森友會》Xpark海洋生物互動展！動森特典帽子超可愛
📢DJI Osmo Pocket 4開箱！獨旅6大實測福岡、糸島拍照攝影 還能拍富士山超勸敗
📢 小米Xiaomi 17T Pro開箱！徠卡長焦拍攝絕美人像、捕捉排球少年熱血瞬間
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。