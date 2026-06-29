樺緯物聯、沅聖將合併 瞄準實體AI風口

樺漢科技（6414）正展開集團資源整併以壯大競爭力，6月指派樺緯物聯總經理陳信宇正式接任沅聖董事長，業界傳出，樺漢集團有意安排樺緯物聯與沅聖合併，若順利二合一將有助軟硬資源整合，對布局智慧家庭與智慧商業應用產生綜效，為2027年上市櫃提前布局。

生成式AI發展快速，實體AI應用將成為下一個需求爆發風口，6月下旬，樺漢集團旗下沅聖科技股東會後，公告董事長由陳信宇出任，另外，子公司超恩也宣布收透博來科技持股，樺漢集團旗下多家公司為擴大規模動作頻頻，引發業界關注。

IPC圈傳出樺緯物可能將併購沅聖，陳信宇接掌沅聖只是起手式，而此策略雖將使兩家興櫃公司整合，但有助於集團正確集結資源應對實體AI產業終端客戶需求，且樺緯物聯規模將擴大。

對此消息，樺緯物聯僅回應：會持續做集團內部資源的整合，還有對未來 AI 的綜效在做布局，但對其他傳言不做回應。

隨生成式AI應用爆發，輝達執行長黃仁勳看好未來實體AI潛力，智慧家庭與智慧工業等應用場域對軟硬整合解決方案需求大增，加上邊緣裝置加入AI運算需求提升，樺緯物聯原本就專注智慧家庭、智慧樓宇、能源管理等軟硬體管理方案，在納入沅聖智慧安防硬體業務下，雙方可以結合優勢，鎖定更多實體AI場域發揮效益。

沅聖是智慧物聯網公司，過去年營業額曾連續兩年衝上70億元新高，但2019年因為最大智慧門鈴客戶Ring被亞馬遜收購，亞馬遜接手後供應鏈移轉而進入轉型期，營收腰斬一度頗為辛苦，沅聖隨後從OEM轉型ODM公司，2024年更併購鈞翰智能智慧鏡頭公司，切入安防產業。

沅聖除強化研發能力，朝解決方案供應商定位，鎖定家用或商用市場提供智慧安防產品，服務各區域系統整合商伙伴，或與區域品牌客戶合作，業界傳出由於Edge AI應用多元，該領域需要更多軟體技術資源，沅聖與樺緯物聯聯手將使雙方業務、產品、市場深度結合有利布局Edge AI。

業者指出，陳信宇已展開沅聖再造，樺緯物聯的軟體控制系統能力與沅聖的智慧鏡頭製造能力，能讓彼此互補，而沅聖的USB鏡頭目前也傳已在智慧貨卡管理及連鎖商業領域有斬獲。

不過業者也指出，若樺緯物聯併購沅聖，雖是集團旗下整併，但因兩家都是興櫃公司，故都各自需要召開股東臨時會通過合併案後，經主管機關核准後才會生效，然而若樺緯物聯與沅聖合併，則將成為年營收40~50億元規模公司。

樺漢集團旗下小金雞動作不斷，專注AIOT及強固電腦業務的超恩也在6月宣布要收購工業電腦廠博來科技股權，預估以每股48元收購5千張，將收購22.19％，公司表示此次收購是基於財務性投資考量，為超恩挹注長期投資獲利，並深化及穩固雙方合作關係，以提升整體競爭優勢及增加股東權益。