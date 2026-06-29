和碩 AI 伺服器急行軍、2026年拚千億 桃園將租廠擴3倍產能

和碩（4938）衝刺AI伺服器業務，除買下的宏達電（2498）桃園廠產能已於6月啟用，還有租廠擴充產能需求，高層主管表示台灣產能要擴張至現在的3倍大，以滿足十倍速成長目標。且據業內人士推估，和碩接單現況，今年AI伺服器業績就有朝1,000億元大關叩進實力。

董事長童子賢上周指出，國際科技客戶持續要求台灣供應鏈擴產，目前已無台灣＋1危機，據指出，和碩本身伺服器業務也面臨產能不足問題，正在擴廠階段。

和碩積極於AI產業衝刺，今年上半完成組織調整，成立雲端事業群，業務跟研發力整軍，工廠端也為下半年新品出貨調集兵馬，和碩本來就有桃園廠，去年又買下宏達電舊廠房，今年6月該廠已經進入量產期，公司高層透露，現在產能「仍然不夠」，但為求時效性，會在附近再以租廠房方式維持產業聚落效應，屆時產能將是現在台灣產能的3倍。

和碩雖大舉擴張桃園產能，不過先前也關閉新店舊廠，主要考量是該廠電力供應不足，樓層老舊，在高度跟樓板承重上都不符合AI伺服器生產需求。

和碩桃園廠目前從L6～L11都能生產，其中全球L11機櫃更主要在桃園廠測試後出貨，但未來配合客戶需求，也會在美國及墨西哥廠支援L11出貨。

和碩在共同執行長鄭光志及鄧國彥下令下，今年設定10倍成長目標，一方面是基期本來就相對其他電子五哥來說不高，二來是因為伺服器單價高，為快速擴張規模經濟，必須加速追趕，為此今年5月和碩也成立雲端事業群，以BG規模加速布局，以為下半年客戶出貨高峰重新整軍。

鄭光志親自領軍的雲端事業群跟過去兩年編制最大不同，在於內部劃分4～5個獨立BU(事業單位)，據主管解釋，各BU各自有不同客戶，更重要是對應不同商業模式，比方有客戶是整機櫃L11都由和碩ODM，也有客戶要求純OEM，也有客戶要求和碩外購L6主機板，再組裝至成品。

和碩主管指出，這些不同需求的客戶將共享和碩充沛產能，但又於前端配合不同型態客戶的要求，提供服務，並對不同客戶的商業機密提供保密，為此和碩必須將事業群做重新組織劃分，舉例而言，服務NVIDIA及NeoCloud、CSP等各種客戶需求是截然不同。

而除AI雲端商機，和碩在Edge AI也有布局進展，據了解，2025年NVIDIA推出的個人算力平台DGX10，和碩也有參與開發，而今年除第二代持續投入，輝達跨入RTX Spark筆電，和碩持續參與，海華（3694）也有無線模組設計參與，和碩與永擎（7711）協力取得雲端客戶ASIC機種訂單，集團也開始橫向資源整合，發揮集團作戰能力。

和碩近年持續投資NeoCloud公司參與募資，先後入股Lambda Labs 與 Together AI，對此，和碩高層表示，主要是看好NeoCloud業務前景，由於6大CSP雲端服務大廠都逐步分散建置，將算力需求外溢到NeoCloud端，由後者負責資料中心硬體管理及AI軟體加值服務，顯示雲端算力產業的結構正出現變化，出手投資是藉此把握該趨勢機會。