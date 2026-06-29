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美隆集團深耕印尼 吸引三能集團進駐 預計2027年投產

經濟日報／ 記者劉芳妙 ／台北即時報導

音響代工大廠美隆電（2477）海外布局成效顯現，其印尼西爪哇台發工業區（PT. TAIFA JAYA DEVELOPMENT），在人力資源與政治情勢雙重優勢下，吸引烘培器具龍頭三能集團進駐，預計2027年投產。

美隆電指出，東南亞市場成長動能強勁，美隆印尼廠出口比重逐年增加，廠區管理與在地供應鏈已漸成熟，營業額步入穩定成長期，隨著台發工業區規劃逐步完善，近年吸引多家優質台灣廠商陸續進駐。

近日工業區招商再傳捷報，其中，烘焙器具龍頭大廠三能-KY（6671）因應東南亞市場強勁成長需求、擴大海外布局，將在台發工業區建立全新生產基地。該新廠預計2027年底完工投產，全力搶攻印尼龐大的市場內需與人口紅利商機。

美隆電表示，台發工業區憑藉極佳的地理與成本優勢成為廠商首選。園區緊鄰高速公路且聯外道路寬敞，物流效率極高加上當地人才人力資源充沛。此外，其地勢高平且擴廠腹地廣大，是企業長期發展的絕佳基地。

台發工業區總面積達98公頃，園區內部規劃不僅專注於工業生產，更已前瞻性地設計店鋪區、商業區與集合住宅。美隆電表示，隨著未來進駐工廠增加、就業人口聚集，園區將逐步啟動商業招商，引進生活便利設施，滿足廠區員工的食衣住行需求，打造機能完善且繁榮的現代化工業生態圈。

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