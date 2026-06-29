聽新聞
0:00 / 0:00
美隆集團深耕印尼 吸引三能集團進駐 預計2027年投產
音響代工大廠美隆電（2477）海外布局成效顯現，其印尼西爪哇台發工業區（PT. TAIFA JAYA DEVELOPMENT），在人力資源與政治情勢雙重優勢下，吸引烘培器具龍頭三能集團進駐，預計2027年投產。
美隆電指出，東南亞市場成長動能強勁，美隆印尼廠出口比重逐年增加，廠區管理與在地供應鏈已漸成熟，營業額步入穩定成長期，隨著台發工業區規劃逐步完善，近年吸引多家優質台灣廠商陸續進駐。
近日工業區招商再傳捷報，其中，烘焙器具龍頭大廠三能-KY（6671）因應東南亞市場強勁成長需求、擴大海外布局，將在台發工業區建立全新生產基地。該新廠預計2027年底完工投產，全力搶攻印尼龐大的市場內需與人口紅利商機。
美隆電表示，台發工業區憑藉極佳的地理與成本優勢成為廠商首選。園區緊鄰高速公路且聯外道路寬敞，物流效率極高加上當地人才人力資源充沛。此外，其地勢高平且擴廠腹地廣大，是企業長期發展的絕佳基地。
台發工業區總面積達98公頃，園區內部規劃不僅專注於工業生產，更已前瞻性地設計店鋪區、商業區與集合住宅。美隆電表示，隨著未來進駐工廠增加、就業人口聚集，園區將逐步啟動商業招商，引進生活便利設施，滿足廠區員工的食衣住行需求，打造機能完善且繁榮的現代化工業生態圈。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Gmail帳號太中二怎麼修改？3步驟換掉Google ID、還有次數限制
📢 難尋4G 599吃到飽「問客服也沒用」！內行5招成功拿低價方案
📢追劇神技！Netflix「隱藏代碼」曝光 輸入5碼韓劇全跳出、還有星爺專屬彩蛋
📢 前進《動物森友會》Xpark海洋生物互動展！動森特典帽子超可愛
📢DJI Osmo Pocket 4開箱！獨旅6大實測福岡、糸島拍照攝影 還能拍富士山超勸敗
📢 小米Xiaomi 17T Pro開箱！徠卡長焦拍攝絕美人像、捕捉排球少年熱血瞬間
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。