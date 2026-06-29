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遊戲機漲價潮勢不可擋 台廠掌機定價受關注

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

遊戲機漲價潮勢不可擋，宏碁（2353）、微星（2377）等台灣品牌亂世搶市，下半年新款遊戲掌機陸續上市，惟台系品牌定價策略受矚目。

隨著英特爾日前推出專為掌機打造的新平台Intel Arc G3系列處理器，包含Arc G3與Arc G3 Extreme ，正面迎戰超微Ryzen Z2系列，宏碁、微星也推出搭載Intel Arc G3系列處理器的新款掌機。

宏碁規劃，新款Predator Atlas 8掌上型遊戲機將於下半年陸續上市，首波將於北美及歐洲市場開賣，惟建議售價尚未公布。

微星亦端出新款掌機Claw 8 EX AI+，同樣要在今年下旬於全球開賣，惟近期微星美國官網已公開價格，高達1,799美元（約新台幣5.73萬元），大型通路商Newegg、BestBuy價格則為1,699美元。

相較於微星正在販售的Claw 8 AI+掌機售價35,999元，新機漲幅逼近六成。

華碩（2357）方面，該公司與微軟合作的ROG Xbox Ally系列掌機價格持續上漲。根據日媒報導，該機於日本市場基本款價格從原訂8萬9,800日圓（近新台幣1.8萬元），上調漲至12萬9,800日圓（約新台幣2.6萬元），漲幅超過44%。

業界分析，記憶體等零組件持續漲價之下，掌機售價極可能再度上調。

宏碁 微星 英特爾

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