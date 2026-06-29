記憶體供不應求效應持續顯現 小廠沒貨拿陷存亡危機

記憶體供不應求效應持續顯現，連蘋果都宣布調漲產品價格、微軟也調高Xbox遊戲機售價。面對這波記憶體缺貨大漲價，或許蘋果、微軟等大型企業還能透過調漲產品售價因應，挺過成本高漲壓力，但對於規模較小的企業而言，則正面臨存亡危機。

IDC分析師波帕爾指出，現狀對規模較小的Android手機製造商、或「產品售價低於100美元的地方企業」而言，「絕對是存亡危機」，「他們將拿不到記憶體，因為記憶體供應商只會接大客戶的電話」。

多家美國媒體也陸續警告記憶體缺貨大漲價帶來的相關衝擊。CNBC指出，記憶體短缺已成為小型電子產品製造商的「存亡危機」。

CNBC報導，銷售600美元路由器開發套組的Mono公司，向美光採購8GB DRAM的價格，已從2024年該公司成立時的35美元，暴衝到當前的300美元。GoPro已警告，在記憶體價格對利潤造成壓力下，可能無法繼續經營。

華爾街日報（WSJ）更分析記憶體晶片製造商賺取龐大獲利的背後，是犧牲了幾乎所有人的利益，這種模式可能難以為繼。

當前市況造就了記憶體晶片製造商賺進暴利。WSJ專欄作家麥金托希（James Mackintosh）指出，現在正有龐大的現金從AI供應商轉移到記憶體晶片製造商，這種規模的獲利轉移實屬罕見。

他說，消費電子產品領域轉嫁更高的成本，能幫助抑制晶片需求，但AI供應商還在以價格吸引新用戶的階段，因此用戶不會支應暴增的成本，只能砸錢解決供應問題，預料還不會轉嫁成本，卻會導致虧損暴增。