聽新聞
0:00 / 0:00

i18記憶體搭載量可能變多 因應Apple Intelligence升級需求

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

蘋果執行長庫克示警記憶體價格暴漲，讓公司陷入前所未有的嚴峻挑戰，並宣布調漲MacBook、iPad等產品售價之際，陸系分析師最新報告指出，蘋果檯面下仍積極備貨記憶體，下半年即將亮相的入門款iPhone 18更將全面提升記憶體容量，以因應Apple Intelligence升級需求。

這意味蘋果可能進行「兩手策略」，檯面上喊記憶體太貴，但私下掃貨動作不停歇，預料其他品牌也不會手軟，記憶體缺貨漲價態勢短期不會結束。

陸系分析師指出，蘋果擬將入門款iPhone 18導入六個1.5GB記憶體，總容量為9GB，剛好越過iOS 27的Apple Intelligence最低所需硬體規格，兼顧成本與效能。

蘋果 iPhone MacBook

延伸閱讀

記憶體漲太凶 蘋果遊說川普 想向黑名單中企買晶片

蘋果遊說川普…想買大陸記憶體 以減輕財務壓力

AI PC定義多元 兩大陣營搶市

記憶體漲…2萬以下入門NB成「保育動物」

相關新聞

金融競爭力論壇後天登場／亞資中心 開啟創新時代

政府積極推動台灣成為亞洲資產管理中心，列為13項戰略產業之一。兩年來，亞資中心資產管理規模成長，已遠超出原訂目標。其中高雄專區規模已達5,158億元，未來待高雄運作進一步成熟後，不排除複製高雄經驗，擴至其他縣市，開啟金融創新與均衡發展的新時代。

本周財經焦點

本周財經焦點

3C通膨效應擴大！家用遊戲機 3萬元起跳恐成新常態

受記憶體、固態硬碟（ＳＳＤ）報價瘋漲影響，繼微軟宣布Xbox漲價，Valve新款遊戲主機Steam Machine售價開出一○四九美元起跳價格後，供應鏈傳出，家用遊戲機霸主索尼下世代PS6物料清單報價（BOM表）逼近一千美元，售價也將飆高。

台積融資爆量 券商設限

台股融資熱度持續升溫，但資金流向高度集中。統計顯示，近一個月台股上市櫃整體融資餘額從七三二○億元增至七九五八億元，增加六三八億元，其中台積電單檔融資新增逾七十六億元，單一個股就吃掉整體新增融資的超過一成。市場人士說，台股掛牌股票數以千計，有超過一成的新增融資借款湧入同一檔股票，集中程度相當罕見。

高價熱門股 融資追繳壓力箭在弦上

台股從歷史高點急轉直下，融資追繳壓力開始浮現。加權指數上周二曾衝上四萬八二一八點新高，但上周五收在四萬四五七一點，三個交易日從高點回落近四千點、跌幅超過百分之七，不少熱門個股跌幅逼近兩成，融資追繳箭在弦上。

小型電子商 陷入存亡危機

記憶體晶片供不應求的效應持續顯現，蘋果宣布部分產品漲價、微軟也調高Xbox遊戲機售價。ＣＮＢＣ指出，記憶體短缺已成為小型電子產品製造商的「存亡危機」，華爾街日報（ＷＳＪ）更分析記憶體晶片製造商賺取龐大獲利的背後，是犧牲幾乎所有人的利益，這種模式可能難以為繼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。