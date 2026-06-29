i18記憶體搭載量可能變多 因應Apple Intelligence升級需求

蘋果執行長庫克示警記憶體價格暴漲，讓公司陷入前所未有的嚴峻挑戰，並宣布調漲MacBook、iPad等產品售價之際，陸系分析師最新報告指出，蘋果檯面下仍積極備貨記憶體，下半年即將亮相的入門款iPhone 18更將全面提升記憶體容量，以因應Apple Intelligence升級需求。

這意味蘋果可能進行「兩手策略」，檯面上喊記憶體太貴，但私下掃貨動作不停歇，預料其他品牌也不會手軟，記憶體缺貨漲價態勢短期不會結束。

陸系分析師指出，蘋果擬將入門款iPhone 18導入六個1.5GB記憶體，總容量為9GB，剛好越過iOS 27的Apple Intelligence最低所需硬體規格，兼顧成本與效能。