記憶體供不應求…小型電子產品製造商 陷入存亡危機

記憶體晶片供不應求的效應持續顯現，蘋果宣布部分產品漲價、微軟也調高Xbox遊戲機售價。ＣＮＢＣ指出，記憶體短缺已成為小型電子產品製造商的「存亡危機」，華爾街日報（ＷＳＪ）更分析記憶體晶片製造商賺取龐大獲利的背後，是犧牲幾乎所有人的利益，這種模式可能難以為繼。

ＣＮＢＣ報導，銷售六百美元路由器開發套組的Mono，向美光採購８ＧＢ ＤＲＡＭ的價格，已經從二○二四年該公司成立時的卅五美元，暴衝到現在的三百美元。

GoPro警告，在記憶體價格對利潤造成壓力的情況下，可能無法繼續經營。

ＩＤＣ分析師波帕爾指出，現狀對規模較小的Android手機製造商、或產品售價低於一百美元的地方企業而言，「絕對是存亡危機」，「他們將拿不到記憶體，因為記憶體供應商只會接大客戶的電話」。