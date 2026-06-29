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3C通膨效應擴大！家用遊戲機 3萬元起跳恐成新常態

聯合報／ 記者吳凱中／台北報導
供應鏈傳出，遊戲機霸主索尼下世代PS6主機的物料清單報價已逼近1,000美元。（路透）
供應鏈傳出，遊戲機霸主索尼下世代PS6主機的物料清單報價已逼近1,000美元。（路透）

記憶體、固態硬碟（ＳＳＤ）報價瘋漲影響，繼微軟宣布Xbox漲價，Valve新款遊戲主機Steam Machine售價開出一○四九美元起跳價格後，供應鏈傳出，家用遊戲機霸主索尼下世代PS6物料清單報價（BOM表）逼近一千美元，售價也將飆高。

記憶體價格上漲引發３Ｃ通膨效應逐漸擴大，除了個人電腦價格上漲，遊戲機價格也喊漲，售價一千美元（約新台幣三點一八萬）的家用遊戲主機恐將成市場新常態。

今年上半年，市場盛傳，PS6 BOM表約為七五○美元，該機初期售價大約落在六九九美元，但隨著零組件價格持續攀升，目前PS6物料清單再度上漲約兩百美元，已逼近一千美元大關。

業界預估，PS6將於二○二七年底或二○二八年初上市。索尼PS系列為全球家用遊戲主機之王，主力機種PS5上市至今累計銷量超過九千萬台，大幅超越競爭對手微軟的Xbox Series X／S系列。

全球主流家用遊戲主機首發價格從未超過一千美元，索尼於二○○六年推出的PS3首發價為五九九美元。業界研判，在記憶體、ＳＳＤ價格短期內沒有回檔跡象下，下世代家用遊戲主機平均價格將超過一千美元，成為市場新常態。

索尼集團總裁十時裕樹日前在財報會議坦言，尚未決定新一代主機上市時間，售價也還未拍板定案，最大的問題在於記憶體供應持續吃緊，預料明年也不會改善。

愈來愈多跡象顯示，零組件價格持續上漲，遊戲機漲價將成為常態。微軟本月廿五日宣布，八月一日起調升Xbox遊戲機售價，美國調漲金額介於一百美元至一五○美元，以反映零組件成本攀升。

這是這一代Xbox主機第三度漲價，上一次調漲是去年十月，如今Xbox Series X價格比二○二○年推出時高二五○美元至三百美元。

此外，全球最大數位遊戲發行平台Steam的母公司Valve近期公布Steam Machine價格起售價一○四九美元。原先市場看好Steam Machine上市可望瓜分PS及Xbox市占率，但考量其價格遠高於PS5及Xbox Series X，目前市場對於其銷量看法轉趨保守。

索尼 微軟 3C 通膨 記憶體

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