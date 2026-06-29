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馬斯克搶記憶體直言價格飆漲「前所未見」 南亞科、威剛等炙手可熱

經濟日報／ 記者朱子呈／台北報導
特斯拉執行長馬斯克也發文公開呼應，直言目前全球記憶體價格飆漲的程度，是他生涯中「前所未見」的現象。路透
特斯拉執行長馬斯克也發文公開呼應，直言目前全球記憶體價格飆漲的程度，是他生涯中「前所未見」的現象。路透

蘋果執行長庫克以「百年洪水」形容這波記憶體等元件價格波動的劇烈程度，特斯拉執行長馬斯克也發文公開呼應，直言目前全球記憶體價格飆漲的程度，是他生涯中「前所未見」的現象。

庫克、馬斯克異口同聲示警記憶體缺貨不妙，法人解讀，代表這波缺貨已不只是半導體景氣循環，而是AI資料中心、消費電子、電動車與機器人同時搶料下的結構性供需失衡，南亞科（2408）、華邦（2344）、旺宏（2337）、群聯（8299）、威剛（3260）、十銓（4967）等台灣記憶體廠也從過去的景氣受惠股，站上全球科技大廠爭搶產能的關鍵位置。

另外，這也意味馬斯克同步加入大搶記憶體的行列，與蘋果同樣「踢到鐵板」。馬斯克過往與庫克意見常有相左，加上先前傳出蘋果挖角特斯拉人才發展電動車，讓馬斯克「非常不開心」，如今兩人在記憶體缺貨議題口徑一致，代表產業供給真的面臨極大挑戰。

外電報導，庫克先前直言記憶體價格飆漲，相關成本壓力已影響蘋果產品定價。蘋果隨後調漲MacBook、iPad等硬體產品售價，部分產品漲幅達數百美元，反映記憶體與儲存晶片成本已不再能完全由品牌廠自行吸收。

馬斯克在社群平台X上轉發相關貼文並表達認同，稱這是他見過最大的記憶體價格漲幅。面對缺貨困境，馬斯克直言問題的根源所在。他在X上指出：「相對於需求而言，記憶體產能缺口非常嚴重。我們需要大幅提高產能。」

馬斯克先前已多次提及記憶體短缺對特斯拉的潛在衝擊，尤其是在確保公司有足夠供應，以推動其AI發展藍圖。

市場解讀，馬斯克發聲，不只是評論消費電子漲價，更意味特斯拉也被捲入新一輪記憶體搶貨大戰。特斯拉未來發展重心涵蓋自駕車、人形機器人與AI訓練，每一項都離不開DRAM、儲存型快閃記憶體（NAND Flash）與高階儲存晶片。

台灣記憶體業者普遍對後市正向看待。南亞科總經理李培瑛先前指出，AI應用蓬勃發展，帶來記憶體業強勁剛性需求，南亞科正迎來「客戶瘋狂搶產能」盛況。他並認為，記憶體供不應求態勢將延續至2027年底，2028年整體供需仍維持吃緊。

馬斯克 蘋果 特斯拉

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