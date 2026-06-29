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AI浪潮大幅推升市場對記憶體的需求 外資圈調高類股評價

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

AI浪潮大幅推升市場對記憶體的需求，美光日前釋出亮眼財報與超乎市場預期展望，更加深各大外資看旺記憶體產業後市，預料整體產業景氣復甦循環將更長，並同步調高台灣記憶體族群評價，上修南亞科（2408）、華邦（2344）等指標廠目標價。

隨著國際大行用力按讚，不僅帶動市場資金重新聚焦記憶體族群，也反映AI已成為推升產業價值重估的重要驅動力。

外資正向看待DDR4、NAND晶片、NOR晶片價格持續上漲至今年第4季，觀察通路庫存仍低於兩周，處在持續缺貨中；NAND晶片、NOR晶片報價第3季也將呈現雙位數上漲。

摩根士丹利（大摩）指出，傳統記憶體供給吃緊情況超乎預期，引發企業客戶恐慌性採購，帶動市場漲價動能延續，提高華邦2026年至2028年獲利預估，並將目標價由222元升至288元。大摩並調高南亞科目標價，由380元升至550元，理由同樣是看好後市獲利可期。

外資分析，面對供應緊張，DDR4買家可能會建立規模更大的需求緩衝庫存；MLC NAND晶片短缺也迫使企業級固態硬碟轉向使用SLC NAND晶片，同樣反映需求強勁，而鑑於美國產出減少，NOR晶片的供應正日益集中在台灣廠商手中。

台廠方面，南亞科受惠DRAM市況回溫及產品組合改善，獲利可望繼續攀升。華邦除利基型DRAM及NOR Flash需求回升外，近年積極布局AI應用市場，看好其未來切入AI晶片供應鏈的發展潛力。業界認為，AI快速發展正改變記憶體競爭模式，未來市場競爭將不再只是拚容量，而是朝高速傳輸、低延遲、低功耗及先進封裝整合發展。

晶片 南亞科 大摩

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