做了全世界AI硬體…規格卻是別人定？台灣AI供應鏈下一波卡位戰在這

摘要 當眾企業在Computex大秀AI硬體，為何全球最重要開源組織之一ASF董事卻特地來台談開源？在AI時代，軟體正反過來決定硬體，甚至改變晶片、記憶體需求。美、中、歐已將開源升格為國家戰略，台灣若不參與貢獻，恐難掌握下一波AI主導權，該如何破局？

6月初的南港展覽館，台北國際電腦展（Computex）人聲鼎沸。輝達黃仁勳、超微蘇姿丰、英特爾陳立武飛越半個地球來台，台灣廠商秀出伺服器、液冷、加速卡，每個攤位都在比誰更快、更強、更省電。

但同一個展館的角落，有一群台灣工程師反其道而行——他們不秀任何硬體。

這群人來自知名半導體大廠與外商軟體公司，得請假才能出席、不能代表公司，談的卻是全球明星級的開源專案。遠道而來的，還有全球最重要開源組織之一、Apache軟體基金會（ASF）董事麥克林（Justin McLean）。

台灣大秀AI硬體肌肉的這一週，他們為什麼非要把一個國際開源大師請來談軟體？

因為在AI時代，軟體決定了硬體。模型怎麼訓練、推論怎麼部署、AI 代理如何常駐運作，都會回頭改變晶片、記憶體、伺服器與散熱配置。

DeepSeek、OpenClaw暴紅背後

軟體架構正改變硬體需求

最近兩次震動AI市場的軟體訊號，都來自開源。

一個是DeepSeek為首的開源模型。它讓市場意識到，當模型效率提高、推論成本下降，AI使用場景可能被大幅打開；需求一旦從訓練端擴散到推論端，背後被拉動的，仍是GPU、HBM、伺服器與整套資料中心供應鏈。

另一個是AI代理OpenClaw。原本只是一名奧地利工程師的小專案，短短數月成為全球最大原始碼託管平台與開源社群GitHub上成長最快的專案之一，掀起市場對個人AI助理的想像。它代表的是另一種需求：AI不再只是一次問答，而是常駐在電腦與手機裡，連接郵件、行事曆、通訊軟體與工作流程。這類AI代理若普及，吃的就不只是GPU，也會重新拉動CPU、記憶體與邊緣裝置配置。

換句話說，台灣引以為傲的AI伺服器、散熱、電源、記憶體等供應鏈景氣，背後都被一股看不見的力量推著走。那股力量，叫開源。

開源是什麼？麥克林用食譜比喻：去餐廳，你只能吃到端上桌的菜，這是閉源軟體；拿到食譜，就能照自己的口味製作、修改，這是開源。

台灣手握世界級硬體入場券

卻缺乏定規格的話語權

「全球企業使用的軟體，96％含有開源，讓AI跑起來的每一個框架，幾乎都建在開源上面。」麥克林說。這也是為什麼Google、Netflix、亞馬遜、蘋果這些平時的對手，會一起使用、維護同一批開源工具。

對企業來說，開源更是一種信任策略。原始碼攤在陽光下，全世界都能檢查，企業不必把命運押在單一供應商身上。「就算原始開發公司倒閉、改變方向，社群仍能讓軟體繼續運作。」他說。

那台灣為什麼非參與不可？專心做硬體不好嗎？

「台灣製造了全世界AI賴以運行的硬體，這是一張世界級的入場券。」麥克林先給肯定，接著補上一句重話：「但真正握有話語權的，是參與者。只是用開源，你不過是個消費者。」

只有實際投入，如回報錯誤、補文件、做測試、把改過的程式碼回饋出去，社群才會給你信任，以及引導方向的權力。

這對台灣企業不只是道德題，也是生意題。

參與開源，代表企業能更早知道下一代軟體架構怎麼改，硬體可以提前適配；當台灣工程師在國際專案裡有身分，客戶看到的不是口號，而是真正的技術信用；對人才來說，開源參與也是能在國際社群留下名字的舞台。

對照台灣的現實是：做了幾乎全世界的AI硬體，「上面跑什麼、怎麼優化、誰定規格」的決定權，卻往往在別人手上。

借全球社群之力拚開源

台灣市場規模限制可望被打破

台灣為什麼這麼晚才意識到？

資訊經理人協會理事長蔡祈岩指出，過去台灣閉源軟體屢戰屢敗，不是不努力，是輸在市場規模。「軟體複製一份的成本幾近於零，誰的市場大，誰就贏。」台灣2,300萬人的內需怎麼打都打不過，蕃薯藤拚不過Google、奇摩併進Yahoo，同樣的劇本演過太多次。

開源翻轉了這道牆。它本身就是最好的行銷，全球使用者會自己下載、驗證、幫忙背書，不需要砸天價行銷敲開海外市場。

而AI，又把這股能量再放大。「AI讓軟體工程師像長了翅膀的老虎。」蔡祈岩預測，全球貢獻者在AI輔助下產能大幅放大，未來最強、最複雜的系統都可能長在開源裡。中國、歐盟、美國，早已把開源寫進國家戰略。

「開源不是慈善，也不是用道德綁架人家，開源是『戰略』。」蔡祈岩說。他的打法是：先讓台灣硬體適配某個開源專案，再反過來影響那個專案，讓它越來越適配台灣硬體，「就建下一個護城河」。

而且成本驚人的划算。「我用開源去打人家的閉源，可能2個工程師打他2千個。」他說。這不是說2個人真能取代2千人，而是開源可以借全球社群的力；企業投入的不是封閉團隊，而是一個已經在高速演化的全球研發網路。

入場券在手，邏輯也清楚。那台灣，到底卡在哪？

如何擺脫只會「用」軟體？

加入國際組織擔任貢獻者

ASF台灣分部負責人蔡嘉平觀察，在晶片硬體與AI應用之間，那層撐起一切的軟體基礎設施，幾乎看不到台灣企業參與。對多數企業，這一層像一團「黑魔法」，只會用，卻沒有發言權。

最讓他無奈的是，曾有一家台灣知名企業的高層當面問他：「你們社群做的開源，是不是像學生在做專題？」對方沒意識到，自家公司每天倚賴的核心技術，正是這群人在維護。

更深的誤解，是以為錢能解決一切。有些企業捐錢給基金會買頭銜，但平時不參與開發，國際社群根本不理會。人才也留不住。蔡嘉平坦言，頂尖工程師9成以上不想去這些公司，因為一旦在國際開源圈打出名聲，往往被蘋果、Google用更高薪挖走。

蔡嘉平的解方，是反過來想。與其只捐錢給國際基金會買頭銜，不如和在地的開源社群深度合作；透過社群建立專屬的人才管道，同步掌握最前沿的技術動向。

台灣該怎麼破局？麥克林的答案是「進場」，但要走對門。

他建議，台灣不該建封閉、僅限國內的開源專案，因為那只會淪為沒人用的「孤島軟體」。正確的路，是投入ASF、Linux基金會這類國際組織，在國際專案中擔任貢獻者，甚至是管理職，讓台灣開發者的能見度被一起抬升。

而且，進場不一定要從寫核心程式碼開始。

「文件、測試、訓練往往比程式碼更重要。」麥克林說。尤其現在AI已經能輕鬆生出程式碼，企業真正缺的，反而是知道問題在哪裡、知道硬體怎麼跑得更穩、更快、更省電的人。這正是台灣工程師的強項。

任何企業、任何工程師，都能從一件小事開始：修一份文件、回報一個錯誤（bug）、測一張台灣自家硬體上的效能數據、把修正送回社群。

開源世界的規則只有一條：誰貢獻，誰決定。

當全世界都在看台灣能供應多少AI硬體，台灣更該問的是：下一代 AI硬體該怎麼被使用、被優化、被定義，我們有沒有坐在那張桌上？

現在，是時候想清楚：在這場決定軟體未來的賽局裡，台灣要繼續當消費者，還是坐上桌。

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《原文做了全世界AI硬體，規格卻是別人定？台灣AI供應鏈下一波卡位戰在這》