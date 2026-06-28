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華碩搶搭世足賽熱潮 ROG 20th系列新品重磅開踢
2026世足賽持續熱戰，華碩（2357）搶搭相關商機，近期宣布於台北國際電腦展（COMPUTEX）首度曝光的ROG 20週年系列首波新品開賣，華碩指出，至7月31日以前購買並完成線上登錄，就有機會將限量「ROG 20週年限定版足球」免費帶回家。
華碩表示，20週年系列首波新品包括：ROG Swift OLED PG27AQWP-G Edition 20電競螢幕、ROG Rapture GT-BE98 Pro Edition 20電競路由器、ROG Azoth Extreme Edition 20機械式電競鍵盤、ROG Harpe II Extreme Edition 20電競滑鼠、ROG Keycap Mystery Box Edition 20鍵帽盲盒與ROG Destrier Edition 20電競椅。
為歡慶品牌成軍20周年，ROG亦預計於7月3日至12日期間，在台北市中山商圈舉辦「ROG 20th Annvi. POP-UP」紀念特展，迎來年度慶典最高潮！現場除匯聚展示多項跨越過去、現在與未來的傳奇經典戰備，帶領玩家重溫每個翻轉電競歷史的關鍵時刻，感受「天生無懼」品牌精神。
儘管今年PC產業深受記憶體、SSD漲價所苦，業界多數預期全球PC出貨量將衰退，但華碩對PC業務正面看待，其中一大原因，就是華碩在電競領域具有強大影響力，尤其是多年培養的自有品牌ROG。
華碩共同執行長許先越先前指出，研調機構預估今年全球PC出貨量可能衰退10%至15%，華碩內部目標為優於產業平均，預估全年出貨量將持平；但因為平均售價（ASP）提升，預期全年PC相關營收仍將顯著成長。
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