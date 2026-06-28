展碁攜手 Adobe 搶進AI Agent數位創作時代

展碁國際（6776）看好AI Agent帶動數位創作工作流變革，近期於台北舉辦第四屆「Digital Creation Solutions Day」，由展碁國際旗下代理的Adobe 與蘋果（Apple）兩大品牌生態系領銜，並偕同NVIDIA Studio、3D 角色動畫領域領導品牌甲尚科技（Reallusion）共同參與，吸引超過300位動畫師、設計師及數位影像（Computer Graphics）創作者共襄盛舉，現場交流熱烈。

展碁國際整合AI軟體、硬體與雲端算力資源，串聯旗下多元代理品牌，活動以「AI × 數位創作嘉年華」為主題，聚焦四大品牌的 Agent 工作流實戰。Adobe 以「全雲端算力」為主軸，展現開放式 AI 生態系的整合力，透過 Firefly 串聯 Google、OpenAI 等生成模型，並支援以 Claude 等對話式 AI 助理用自然語言靈活調度各家工具與模型。創作者能流暢完成從 Creative Cloud 多模型生成、Express 排版，一路無縫接軌至 Acrobat Studio 交付的全新工作流，大幅提升製作效率。

此外，展碁國際董事長林佳璋也親自分享 Adobe AI 工具的實際應用經驗，示範如何運用Adobe Firefly快速完成影片企劃、素材生成與內容剪輯。透過 AI協作，不僅有效縮短內容製作時程，更能加速企業在品牌行銷、產品推廣及內部溝通等多元場景的內容創新，提升整體工作效率與市場溝通效能。

蘋果現場分享搭載 A18 Pro 晶片的 MacBook Neo 筆電，透過極致輕量化設計與低功耗效能，結合全新 MCP 協議，建構安全且易於管理的企業級 AI 裝置架構。同時，在工作流程整合方面，進一步串聯 Apple Business 與 Adobe 多模型創作生態系，協助企業與創作者兼顧創作彈性、工作效率與資訊安全，加速 AI 應用落地。

在 AI 應用日益仰賴算力的趨勢下，NVIDIA Studio則強調雲端與地端運算的整合優勢，透過 RTX GPU 的高效能本地端運算能力，企業不僅能兼顧資料隱私與成本效益，所生成的內容亦可快速匯入 Adobe 軟體環境，打造兼具效率與安全性的 AI 創作工作流程。

在3D創作領域，甲尚科技展示最新推出的 iClone Personal（個人免費版）並同步公開 AI Studio 創作平台。該平台透過結合3D控制與AI渲染技術，大幅提升角色一致性（Character Consistency）與身分精準度（Identity Precision），有效降低AI生成過程中的不確定性與隨機性。