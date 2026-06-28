快訊

蝴蝶谷登山遇落石釀四死...檢方相驗死因曝光

伊朗外交部開罵！譴責美軍違反停火 痛批「背信是美國本性」

聽新聞
0:00 / 0:00

三星發布全新 Galaxy A27 5G 搶攻中階市場商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

手機大廠三星宣布在台引進全新Galaxy A27 5G，不僅具備再進化的「Awesome Intelligence」AI應用，並集結6.7吋O極限沉浸大螢幕、5000mAh大電量、1,200萬畫素HDR自拍前置鏡頭，及6年安全性更新與最高6代Android系統升級等多項亮點，以親民、高CP值價格帶來涵蓋娛樂、創作與日常應用的完善行動體驗，讓AI生活更加觸手可及。

Galaxy A27 5G以效能、娛樂與AI體驗兼具的全方位實力，成為星粉探索數位日常的「A咖夥伴」。將於2026年7月3日起在全台三星智慧館、三星商城及指定通路陸續開賣（註一），共推出2種儲存容量版本，8GB RAM +128GB版本提供潮玩黑、心動綠、美拍粉三款風格配色，售價新台幣11,990；8GB RAM+256GB 版本則提供心動綠、美拍粉兩色，售價新台幣13,490。

搭載6.7吋大螢幕與120Hz更新率的Galaxy A27 5G，此次導入升級版O極限全螢幕設計，極窄邊框搭配最小化鏡頭開孔，大幅提升螢幕佔比，享受更沉浸開闊的視覺體驗。外觀方面，Galaxy A27 5G以舒適握感的纖薄機身、鏡面光澤玻璃背蓋與線性鏡頭模組，展現俐落簡約的現代美學。不僅外型亮眼，Galaxy A27 5G 效能表現同樣進化，搭載最新高速記憶體，提升數據傳輸速度並優化電源效率，多工操作及應用程式切換更流暢迅速；搭配5,000mAh大容量電池，無論影音娛樂、社群互動或日常工作需求皆能從容應對，全天候盡享穩定順暢的智慧生活。

Android 三星 128GB

延伸閱讀

三星Galaxy A27 5G登台：旗艦AI應用全面下放、承諾6年系統更新

三星S27系列傳有第4款！規格直逼Ultra 智慧防窺功能也下放

安卓要有極窄邊框平板了？三星系統外洩 傳Galaxy平板將導入「打孔螢幕」

三星Galaxy Z Flip8被爆「小摺疊畢業作」！手機處理器策略大轉彎

相關新聞

AI PC定義多元 兩大陣營搶市

當消費者走進３Ｃ賣場詢問ＡＩ ＰＣ時，得到的答案往往不只一種。

記憶體漲 2萬以下入門NB成「保育動物」

暑假是筆電銷售旺季。走進全台各地的３Ｃ通路與大賣場，展示桌前圍著比較規格的學生與家長，有人詢問ＡＩ功能差異，也有人拿著產品比價，但伴隨記憶體與處理器漲價壓力，也讓消費者面臨比過去更複雜的選擇題，甚至傳出蘋果調價後，消費者在電商平台下訂的未確認訂單遭店家取消，雖店家做法合法，卻也突顯買賣雙方在價格敏感期的權益拉扯，並為接下來的暑期換機市場增添更多不確定因素。

簽署「矽盛世」成員 增至24個

美國主辦的「矽盛世」峰會廿六日落幕，聚集「矽盛世宣言」各簽署方的代表，台灣也以非簽署方身分參與，由數發部政務次長侯宜秀代表出席。美國國務院（下稱國務院）說，該宣言的簽署方已增至廿四個；今年峰會還有卅多國共同簽署「人工智慧（ＡＩ）發展機會聯合聲明」，支持成長並鼓勵創新。

AI競逐 美晶片先進封裝仍要靠台積

紐約時報廿六日報導，台積電承包幾乎所有先進晶片封裝，這原本是半導體業不起眼的一環，如今成為全球爭奪人工智慧（ＡＩ）主導地位的重大瓶頸。美國多年來挹注巨資扶植本土半導體製造，對台積電的依賴卻未見減輕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。