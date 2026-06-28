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三星發布全新 Galaxy A27 5G 搶攻中階市場商機
手機大廠三星宣布在台引進全新Galaxy A27 5G，不僅具備再進化的「Awesome Intelligence」AI應用，並集結6.7吋O極限沉浸大螢幕、5000mAh大電量、1,200萬畫素HDR自拍前置鏡頭，及6年安全性更新與最高6代Android系統升級等多項亮點，以親民、高CP值價格帶來涵蓋娛樂、創作與日常應用的完善行動體驗，讓AI生活更加觸手可及。
Galaxy A27 5G以效能、娛樂與AI體驗兼具的全方位實力，成為星粉探索數位日常的「A咖夥伴」。將於2026年7月3日起在全台三星智慧館、三星商城及指定通路陸續開賣（註一），共推出2種儲存容量版本，8GB RAM +128GB版本提供潮玩黑、心動綠、美拍粉三款風格配色，售價新台幣11,990；8GB RAM+256GB 版本則提供心動綠、美拍粉兩色，售價新台幣13,490。
搭載6.7吋大螢幕與120Hz更新率的Galaxy A27 5G，此次導入升級版O極限全螢幕設計，極窄邊框搭配最小化鏡頭開孔，大幅提升螢幕佔比，享受更沉浸開闊的視覺體驗。外觀方面，Galaxy A27 5G以舒適握感的纖薄機身、鏡面光澤玻璃背蓋與線性鏡頭模組，展現俐落簡約的現代美學。不僅外型亮眼，Galaxy A27 5G 效能表現同樣進化，搭載最新高速記憶體，提升數據傳輸速度並優化電源效率，多工操作及應用程式切換更流暢迅速；搭配5,000mAh大容量電池，無論影音娛樂、社群互動或日常工作需求皆能從容應對，全天候盡享穩定順暢的智慧生活。
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