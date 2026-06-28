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合聖科技分公司 獲審議通過進駐竹科竹南園區
被列入矽光子概念股的興櫃新兵合聖科技*（7928），日前經國科會第33次園區審議會核准進駐竹科竹南園區設立竹南分公司，投資金額為2億元，核心產品涵蓋外部雷射光源模組（ELS）、具超穎透鏡的光纖陣列模組（FAU）及矽光子相關產品與應用技術服務。
光聖（6442）轉投資的合聖科技*甫於6月26日以參考價每股120元登錄興櫃，公司掌握矽光子共封裝技術（Co-Packaged Optics, CPO）關鍵光學零組件技術，該優勢使其能夠直接對接國際一線客戶的嚴格需求，針對AI資料中心及CPO等前瞻應用，提供具備高整合度的解決方案。
合聖科技*透過設立竹南分公司不僅能大幅提升公司整體的營運績效，更展現深耕台灣矽光子產業鏈的強烈決心，預期將帶動國內光電與半導體封裝領域的技術發展與高階人才培育，確保台灣在競爭激烈的全球AI市場中持續保持領先優勢。
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