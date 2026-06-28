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AI基建熱潮延續 亞太科技與低軌衛星成關注焦點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
預估全球衛星產業規模持續成長。(資料來源：Precedence Research，摩根資產管理整理，資料日期：2026.4.29。)
預估全球衛星產業規模持續成長。(資料來源：Precedence Research，摩根資產管理整理，資料日期：2026.4.29。)

摩根資產管理產品策略部副總戴馨玲表示，市場近期雖擔憂 AI 投資是否面臨變現壓力，但從全球科技龍頭的資本支出規模來看，AI 建設熱潮仍處於加速發展階段。亞馬遜、微軟Google、Meta 及甲骨文等大型雲端服務業者持續提高 AI 相關投資，未來數年資本支出規模預估仍將維持高成長趨勢，顯示企業對 AI 發展的投入並未放緩。戴馨玲指出，AI 競賽已從模型能力延伸至基礎設施建設，帶動半導體、資料中心、電力供應、散熱系統、高速傳輸及低軌衛星等產業需求同步升溫， 而掌握關鍵供應鏈的亞洲企業，正站在全球 AI 浪潮最核心的位置。

戴馨玲認為，相較於美國科技股經歷一波評價重估後估值明顯墊高，亞太科技股目前成長與評價較具吸引力。亞太科技企業平均預估本益比約16倍，相較美國科技龍頭約23倍為低，折價幅度接近三成，但產業競爭力並未因此打折。

戴馨玲說，亞洲不僅掌握全球逾七成半導體供應鏈，更擁有龐大的數位內容與軟體應用市場，在 AI 硬體與應用雙軌發展下具備長期成長潛力。隨著企業獲利持續改善、AI 需求延續，以及資金重新尋找具吸引力的成長標的，亞太科技股可望成為下半年全球科技投資的重要焦點。

隨著AI應用從模型與算力競賽，進一步延伸至資料處理、傳輸效率與即時連線能力，市場關注焦點也逐步由半導體與資料中心，擴展至支撐其運作的通訊基礎建設。在此趨勢下，具備高覆蓋與高速傳輸潛力的低軌衛星（LEO）正迎來爆發性成長期，也成為AI時代下不可忽視的重要拼圖。

摩根投信指出，儘管美國太空預算在2025年較2024年下滑3%，但根據Space Stats與摩根史丹利的數據，隨著火箭發射成本的降低，NASA規劃2026年的預算將較2025年成長40%，2027年更會較2026年成長77%；儘管低軌衛星只是NASA預算的一部分，但這卻代表美國在火箭與衛星發射上的政策能見度愈來愈大。

從產業規模來看，低軌衛星的市場成長動能相當明確。摩根投信表示，根據Precedence的研究顯示，全球衛星產業規模預估將自2025年的約3,623億美元，穩步成長至2030年的5,373億美元，並在2035年進一步推升至約7,802億美元，十年間成長逾一倍，這顯示低軌衛星已逐步從「建置階段」邁向「商業化普及」，帶動整體產業鏈持續擴張。

摩根新興科技基金經理人葉鴻儒表示，AI產業的發展已與低軌衛星形成關鍵交集。近期AI族群在經歷修正後出現反彈，市場也重新聚焦長期需求趨勢；低軌衛星的發展不僅限於衛星本身製造，更進一步推升地面接收設備、天線系統、射頻元件與通訊基礎設施的全面升級。

葉鴻儒指出，在此趨勢之下，台灣憑藉完整的半導體與電子產業聚落，具備高度競爭優勢。尤其在高頻通訊元件、衛星終端設備與關鍵零組件領域，台廠不僅擁有技術整合能力，更具備量產效率，有望在全球供應鏈重組過程中持續受惠。隨著衛星網路布建密度提高，資料傳輸量大幅增加，全球對高速、穩定連線的需求也同步攀升，為上下游供應鏈創造長期商機。

葉鴻儒補充，低軌衛星與全球各地資料庫的加速擴充，也讓市場關注的焦點從單一的GPU算力，延伸至高速傳輸、散熱效率、功耗管理與訊號品質等關鍵瓶頸。在傳統銅傳輸逐漸逼近物理極限的限制下，這種增長也會帶動光通訊、矽光子（CPO）、先進封裝及測試設備需求快速提升；摩根新興科技基金已將低軌衛星與高速傳輸列為重點關注的族群之一，有望在這波結構性成長浪潮中扮演關鍵角色，並為投資人帶來長期投資的機會。

亞太 Google 微軟

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