AI PC定義多元 兩大陣營搶市

當消費者走進３Ｃ賣場詢問ＡＩ ＰＣ時，得到的答案往往不只一種。

燦坤３Ｃ家電資通訊採購長陳柏蒼接受專訪時坦言，許多民眾進入門市後第一句話就是「我要ＡＩ」，但進一步了解後會發現，每個人對ＡＩ的需求其實完全不同。有人認為只要搭載ＡＩ功能就是ＡＩ ＰＣ，有人強調必須具備ＮＰＵ（神經網路處理器）運算能力，但是隨各式強調ＮＰＵ與ＧＰＵ（繪圖處理器）運算能力的新機種接連問世，幾乎每一台都能被稱為ＡＩ ＰＣ，這項科技熱門關鍵字也讓市場上的定義愈來愈多元，導致消費者常搞不清楚究竟需要什麼產品。

所以，「消費者應該先盤算自己日常或工作，究竟需要什麼等級的ＡＩ能力？」陳柏蒼說。

這場規格與預算的拉鋸戰，全球兩大作業系統陣營各出奇招，第二季採取截然不同的行銷策略。傳統Wintel（Windows+Intel）陣營，主打因應高達五成選擇「降規格」的預算敏感型客戶，靈活調整產品線。

蘋果（Apple）第二季推出MacBook Neo以低價搶攻入門市場，試圖擴大年輕用戶與教育族群的滲透率，並進一步卡位Chromebook與入門筆電市場。

但隨著記憶體價格走揚，蘋果宣布調整MacBook售價。執行長庫克接受外媒採訪時更坦言，漲價已難以避免。在成本全面喊漲的趨勢下，消費者在出手換機前，勢必得更精準盤算自身需求。