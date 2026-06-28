記憶體漲 2萬以下入門NB成「保育動物」
暑假是筆電銷售旺季。走進全台各地的３Ｃ通路與大賣場，展示桌前圍著比較規格的學生與家長，有人詢問ＡＩ功能差異，也有人拿著產品比價，但伴隨記憶體與處理器漲價壓力，也讓消費者面臨比過去更複雜的選擇題，甚至傳出蘋果調價後，消費者在電商平台下訂的未確認訂單遭店家取消，雖店家做法合法，卻也突顯買賣雙方在價格敏感期的權益拉扯，並為接下來的暑期換機市場增添更多不確定因素。
宏碁董事長陳俊聖近日出席公開活動時指出，關鍵零組件漲勢雖已趨緩，卻看不到降價跡象，下半年ＰＣ市場將出現三種消費者：兩至三成屬於剛性需求族群，價格上漲照樣購買；約五成消費者選擇降低規格；其餘則決定延後採購。
這樣的變化，燦坤３Ｃ家電資通訊採購長陳柏蒼早在第一線就感受到。
陳柏蒼直言，當前市場剛好遭逢二○二○年疫情全球爆發、在家辦公與遠距教學大解禁以來，睽違五至六年的最大規模換機潮。
陳柏蒼舉例，以前一條八ＧＢ的記憶體，在去年此時大約只要六百元到八百元，但第一季市場上已漲到三千六百元，導致整台筆電的物料清單成本結構產生變化，以前記憶體只占整機成本的一成左右，現在衝破三成。
成本擠壓的連鎖效應正在終端市場引爆。以往配備RTX 三○五○顯卡的入門電競筆電，在兩萬元以內能輕鬆入手，但如今新世代RTX 四○五○機種價格已飆上近四萬元。陳柏蒼直言，「今年萬元以下的電腦徹底絕跡，兩萬元以下的入門機種，我們都戲稱是：『保育類動物』」。
陳柏蒼表示，過去文書型筆電主要任務只有上網、製作簡報與文書處理，八ＧＢ記憶體就足以應付需求；進入ＡＩ時代，愈來愈多應用如即時翻譯、會議摘要、智慧搜尋、內容生成與跨軟體協作，讓ＣＰＵ（中央處理器）、ＧＰＵ（繪圖處理器）等硬體資源需求提高，筆電價格也水漲船高。
陳柏蒼說，許多消費者現在購買電腦時，更著重未來三至五年是否仍能順利支援各種ＡＩ工具。
以市場發展趨勢來看，十六ＧＢ記憶體已經成為主流配置，高容量固態硬碟重要性也持續提升，且愈來愈多ＡＩ功能需要仰賴邊緣運算。因此這波價格上漲非全然來自供應鏈成本。
當ＡＩ運算需求正重新拉高筆電硬體規格門檻，使消費者即使想降低預算，也未必能回到過去的價格帶。
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