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簽署「矽盛世」成員 增至24個

聯合報／ 國際中心、記者張文馨／綜合報導

美國主辦的「矽盛世」峰會廿六日落幕，聚集「矽盛世宣言」各簽署方的代表，台灣也以非簽署方身分參與，由數發部政務次長侯宜秀代表出席。美國國務院（下稱國務院）說，該宣言的簽署方已增至廿四個；今年峰會還有卅多國共同簽署「人工智慧（ＡＩ）發展機會聯合聲明」，支持成長並鼓勵創新。

國務院去年十二月舉辦首屆矽盛世峰會。國務院提到，矽盛世宣言旨在和盟友及可信賴夥伴建立全新的經濟安全共識，以推進安全且具創新性的供應鏈，涵蓋從關鍵礦物、能源投入、先進製造、半導體、ＡＩ基礎設施到物流。

國務院表示，今年峰會迎來十個新夥伴簽署矽盛世宣言，簽署方也增至全球廿四個經濟體。

除了原本的簽署方澳洲、芬蘭、印度、以色列、日本、挪威、菲律賓、卡達、南韓、新加坡、瑞典、阿拉伯聯合大公國、英國及美國，新加入的十個成員為薩爾瓦多、阿根廷、德國、荷蘭、智利、哥斯大黎加、希臘、哈薩克、巴拿馬和歐盟。

國務院還說，今年峰會的成果也包括美國等卅多國共同簽署ＡＩ發展機會聯合聲明，讓各方在支持成長及創新的ＡＩ監管方法上更趨向一致；該聲明聚焦賦能新創企業、開發者和私部門，並致力確保全球ＡＩ供應鏈安全。

今年峰會也有產業界參與，國務院指出，矽盛世宣言的簽署方及私部門代表共襄盛舉，探討如何合作確保ＡＩ供應鏈安全。中央社廿六日報導，台灣有企業代表與會。

外交部昨日指出，美國「矽盛世」峰會邀集夥伴共同討論關鍵戰略產業的供應鏈韌性與安全議題，我方由侯宜秀、國發會秘書長黃玉霖及工研院經理廖鎔榆代表與會。

外交部指出，侯宜秀也應美方邀請，與各與會國分享我國政府及產業在促進產業創新等領域的知識與經驗，凸顯台灣在全球ＡＩ供應鏈不可或缺的角色。

外交部說，樂見美國持續與台灣等各區域夥伴加強在經濟安全議題的合作；台灣未來將持續在經濟繁榮夥伴對話（ＥＰＰＤ）等雙邊對話機制及矽盛世倡議的框架下，與美國等重要夥伴共建安全且具韌性的高科技供應鏈，壯大台灣產業的國際影響力。

國務院 美國 數發部

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