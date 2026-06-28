「矽盛世」成員增至24經濟體 台灣以非簽署方身分參與

美國主辦的「矽盛世」峰會26日落幕，聚集「矽盛世宣言」各簽署方的代表，台灣也以非簽署方身分參與，由數發部政務次長侯宜秀代表出席。美國國務院說，該宣言的簽署方已增至24個；今年峰會還有30多國共同簽署「人工智慧（AI）發展機會聯合聲明」，支持成長並鼓勵創新。

美國國務院去年12月舉辦首屆矽盛世峰會。國務院提到，矽盛世宣言旨在和盟友及可信賴夥伴建立全新的經濟安全共識，以推進安全且具創新性的供應鏈，涵蓋從關鍵礦物、能源投入、半導體、AI基礎設施到物流。

美國務院表示，今年峰會迎來十個新夥伴簽署矽盛世宣言，簽署方也增至全球24個經濟體。

美國國務院還說，今年峰會的成果也包括美國等30多國共同簽署AI發展機會聯合聲明，讓各方在支持成長及創新的AI監管方法上更趨向一致；該聲明聚焦賦能新創企業、開發者和私部門，確保全球AI供應鏈安全。