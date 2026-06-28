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美拚半導體…先進封裝成瓶頸 台積CoWoS技術占了95%市場

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國多年來投入鉅資扶植本土半導體製造，但對台積電的依賴未見減輕。美聯社
美國多年來投入鉅資扶植本土半導體製造，但對台積電的依賴未見減輕。美聯社

美國多年來投入鉅資扶植本土半導體製造，但對台積電（2330）的依賴未見減輕。紐約時報指出，台積電承包幾乎所有先進晶片封裝，這原本半導體中不起眼的一環，如今卻因供不應求，成為全球爭奪AI主導地位重大瓶頸。

台積電不只代工輝達等AI晶片，也承包幾乎所有先進封裝，主要供應商和合作夥伴同樣集中在台灣。

台積電目前約占全球先進封裝市場95%。專屬的CoWoS技術可把大型AI晶片和多組高頻寬記憶體整合在一起。

輝達新款Rubin處理器便透過CoWoS，把兩顆大型AI晶片和八組高頻寬記憶體封裝在同一模組內。

不過，台積電亞利桑那州廠最快要到2028或2029年才會導入CoWoS，目前在當地生產的晶片仍須送回台灣封裝。分析師估計，台積電CoWoS產能仍比需求少約30%。

台積電資深副總經理張曉強說：「我看到的只有需求不斷升高，這勢必會帶來許多限制。」

同時，英特爾正爭取更多封裝客戶，應用材料也計劃和合作夥伴在矽谷興建50億美元研發設施。封裝業者Amkor在亞利桑那州興建首座工廠，投資規模可達70億美元，未來可望替台積電承接部分封裝工作。

美國目前只占全球晶片封裝產能約3%。業界認為，先進封裝已成為美國半導體供應鏈最難補上的缺口。

輝達 台積電 CoWoS

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