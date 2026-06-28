聽新聞
0:00 / 0:00
世界先進新加坡12吋廠試產 良率逾99%
世界先進（5347）董事長方略昨（27）日表示，新加坡子公司VSMC的12吋廠今年6月初產出第一批40奈米晶片，測試結果良率逾99%，對該廠於2027年第1季量產時程相當有把握。
針對新加坡是否擴建二廠，他坦言，目前產能幾乎已被預訂一空，的確有客戶提出需要更多產能，但公司現階段還未啟動二廠規劃。
方略指出，新加坡子公司VSMC的12吋廠今年6月初產出第一批40奈米晶片，測試結果良率逾99%。在22個月的時間，從一片平地開始到建置好晶圓廠，品質和努力都達到標準，是一個了不起的里程碑。他說，「新加坡一廠目前預定量產時程將在2027年第1季，當然同仁們一定會努力看看，能不能爭取更早量產。」
針對新加坡二廠計畫，方略坦言，公司目前尚未啟動二廠規劃。不過，這個議題不斷被提出，公司也在認真考量啟動二廠規劃，但現階段還沒有定論，會以客戶的需求及公司狀況做整體評估。
車用電子市場方面，方略表示，目前已有庫存調整，市場漸趨穩定，成長溫和。成長動能最強的仍是電源管理領域，未來新加坡廠重心將持續放在這部分。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Gmail帳號太中二怎麼修改？3步驟換掉Google ID、還有次數限制
📢 難尋4G 599吃到飽「問客服也沒用」！內行5招成功拿低價方案
📢追劇神技！Netflix「隱藏代碼」曝光 輸入5碼韓劇全跳出、還有星爺專屬彩蛋
📢 前進《動物森友會》Xpark海洋生物互動展！動森特典帽子超可愛
📢DJI Osmo Pocket 4開箱！獨旅6大實測福岡、糸島拍照攝影 還能拍富士山超勸敗
📢 小米Xiaomi 17T Pro開箱！徠卡長焦拍攝絕美人像、捕捉排球少年熱血瞬間
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。