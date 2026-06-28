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世界先進新加坡12吋廠試產 良率逾99%

經濟日報／ 記者吳凱中／新竹報導

世界先進（5347）董事長方略昨（27）日表示，新加坡子公司VSMC的12吋廠今年6月初產出第一批40奈米晶片，測試結果良率逾99%，對該廠於2027年第1季量產時程相當有把握。

針對新加坡是否擴建二廠，他坦言，目前產能幾乎已被預訂一空，的確有客戶提出需要更多產能，但公司現階段還未啟動二廠規劃。

方略指出，新加坡子公司VSMC的12吋廠今年6月初產出第一批40奈米晶片，測試結果良率逾99%。在22個月的時間，從一片平地開始到建置好晶圓廠，品質和努力都達到標準，是一個了不起的里程碑。他說，「新加坡一廠目前預定量產時程將在2027年第1季，當然同仁們一定會努力看看，能不能爭取更早量產。」

針對新加坡二廠計畫，方略坦言，公司目前尚未啟動二廠規劃。不過，這個議題不斷被提出，公司也在認真考量啟動二廠規劃，但現階段還沒有定論，會以客戶的需求及公司狀況做整體評估。

車用電子市場方面，方略表示，目前已有庫存調整，市場漸趨穩定，成長溫和。成長動能最強的仍是電源管理領域，未來新加坡廠重心將持續放在這部分。

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