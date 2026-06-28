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世界先進訂單看到五個月 8吋晶圓代工供不應求 產業鏈下半年需求強勁
世界先進（5347）董事長方略昨（27）日表示，今年8吋晶圓代工供不應求，訂單能見度約三至五個月左右，且下半年產業鏈需求還是非常強勁，預期公司將呈現穩健增長。
世界先進昨日舉辦家庭日活動，公司決定對基層員工發放1萬至3.5萬元不等的獎金，人數逾6,000人，總金額超過1億元。
展望後市，方略指出，因過去在AI領域的布局，現在需求持續發酵，短期間公司產能都是供不應求。中間難免有些重複下單現象，公司會小心應對，但客戶端意向看起來相當長久，目前訂單能見度約三至五個月。
世界先進目前AI相關應用占比接近雙位數，公司看好今年比重將持續成長。
針對下半年市況，方略表示，短期內除非有很大的變動，不然產業鏈看起來需求非常強勁，在此情況下，預期會穩健成長。
他說，公司仍專注於成熟製程的應用，尤其是在電源管理及工業用類比晶片，短期需求相當充沛，而AI發展對低能耗、高效率、高整合系統晶片的需求大增，帶動成熟製程晶片供不應求。
面對水電費與人工成本上漲等萬物齊漲的影響，方略回應，此事尚未有定論，價格會與客戶密切討論，視產業鏈能否負擔，目前沒有固定調整時點，會依經濟及產業變化動態調整。
方略分析，通膨可能帶來金融市場波動，若利率上升，將影響資金流動及需求，成為產業一大潛在風險。他形容此狀況為「大好情勢下遠方的烏雲」，須持續觀察戰爭及通膨發展。
此外，方略提及第三代半導體的發展進度良好，特別是氮化鎵（GaN）技術。他表示，650伏特QST已經跨過重要門檻，200伏以下GaN已開始在智慧電源系統應用並出貨，明年將看到更清晰地成長。
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