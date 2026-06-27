世界先進：新加坡廠明年首季量產 產能已被預訂一空

晶圓代工大廠世界先進（5347）董事長方略27日表示，新加坡子公司VSMC的12吋廠今年6月初產出第一批40奈米晶片，測試結果良率逾99%，對該廠於2027年第1季量產時程相當有把握。針對新加坡是否擴建二廠，他坦言，目前產能已被預訂一空，且的確有客戶提出需要更多的產能，但公司現在還沒有正式啟動二廠規劃。

世界先進27日於新竹六福村主題樂園舉辦家庭日活動。

方略指出，新加坡子公司VSMC的12吋廠今年6月初產出第一批40奈米晶片，測試結果良率逾99%。在22個月的時間，從一片平地開始到建置好晶圓廠，品質和努力都達到標準，是一個了不起的里程碑。

方略表示，新加坡一廠目前預計量產時程將在2027年第1季，那當然同仁們一定會努力看看，能不能爭取更早量產。

針對新加坡二廠計畫，方略坦言，新加坡一廠目前產能已被預訂一空，且的確有很多客戶提出需要更多的產能，但我們現在還沒有正式啟動二廠規劃。

方略表示，鑒於這個議題不斷被提出，因此公司也在認真考量啟動二廠規劃，但現在還沒有定論，世界先進會以客戶的需求，以及公司狀況做整體評估。