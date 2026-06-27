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世界先進：產能供不應求 訂單能見度約3~5個月左右
晶圓代工大廠世界先進（5347）董事長方略27日表示，受惠AI領域布局有成，現在需求持續發酵，短時間內產能都是一個供不應求狀況，目前訂單能見度約3~5個月左右，且下半年產業鏈需求還是非常強勁，在此情況下，預期公司將呈現穩健增長。
世界先進27日於新竹六福村主題樂園舉辦家庭日活動。
展望後市，方略指出，因過去在AI領域的布局，現在需求持續發酵，短時間內公司產能都是供不應求狀況。不過，這中間難免有些重複下單（Double booking）現象，但整體來看，目前公司訂單能見度約3~5個月左右。
世界先進目前AI相關應用占比接近雙位數。公司看好比重將持續成長。
方略表示，下半年短期內除非有很大的變動，不然產業鏈看起來需求還是非常強勁，在此情況下，會呈現穩健增長。
方略認為，世界先進還是專注於類比、電源管理IC等工業用產品，短期的這些領域需求都是相當強勁，尤其在AI方面，需要大量的成熟製程晶片。故此，供不應求會持續一段時間。
針對世界先進是否要漲價一事，方略分析，此事尚未有定論，但代工的價格現在因為公司不斷地在應對客戶需求，包含水電、人工，和還要繼續建廠及投資的成本都在上升。
他表示，價格方面會跟客戶密切溝通，如果成本一直增加的話，那確實會有價格壓力，世界先進會考量整個產業鏈及經濟面的變化。
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