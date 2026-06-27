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世界先進加發辛勤獎金！每位最高可領3.5萬元 逾6000人受惠
世界先進董事長方略今日在家庭日活動宣布加發「辛勤獎金」，將營運成果優先回饋第一線員工，依職等不同，每人發放新台幣1萬元至3.5萬元，其中最高可領3.5萬元，高階主管則不列入此次發放範圍，總共逾6000人受惠，發放總額逾1億元，。
方略表示，發放辛勤獎金的適用對象為Job Grade（JG）34及以下員工，JG35以上高階主管則不納入此次發放名單，希望將資源優先回饋生產第一線與基層同仁，感謝大家對公司營運的付出。
依照發放標準，作業員每人可領1萬元；20職等發放1.5萬元；31、32職等發放2萬元；33、34職等最高可領3.5萬元。至於35職等以上主管，方略則笑著表示，「35以上的職等，我們繼續大家努力」，引起現場員工熱烈掌聲。
方略指出，希望透過這筆辛勤獎金，讓基層同仁感受到公司的感謝，也鼓勵大家持續攜手努力，共同迎接未來成長。
世界先進今日於六福村主題樂園舉辦家庭日活動。今年為世界先進睽違三年再次於主題樂園舉辦家庭日，延續每年規劃不同主題的傳統，透過樂園體驗，鼓勵同仁與家人共享多元生活樂趣，不僅促進家庭情感交流，更進一步凝聚團隊向心力。
為實踐企業社會責任並回饋社會，家庭日活動並結合公益關懷。方略今日代表世界先進捐贈中華民國腦性麻痺協會、博幼基金會、新竹市聲暉協會、藍天家園、國際兒童村及樂活育幼院等六家長期合作的公益團體，合計新台幣120萬元。
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