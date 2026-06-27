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世界先進家庭日 董座加發每人「最高3.5萬」辛勤獎金

經濟日報／ 記者吳凱中／新竹即時報導
晶圓代工大廠世界先進27日於六福村主題樂園舉辦家庭日活動。記者吳凱中／攝影
晶圓代工大廠世界先進27日於六福村主題樂園舉辦家庭日活動。記者吳凱中／攝影

晶圓代工大廠世界先進（5347）27日於六福村主題樂園舉辦家庭日活動，現場氣氛溫馨熱絡。今年為世界先進睽違三年再次於主題樂園舉辦家庭日，延續每年規劃不同主題的傳統，透過充滿歡樂與活力的樂園體驗，鼓勵同仁與家人共享多元生活樂趣，不僅促進家庭情感交流，更進一步凝聚團隊向心力。此外，世界先進董事長方略宣布，今年辛勤獎金發放規劃，依同仁職務層級提供獎勵，發放金額約落在新臺幣1萬元至3.5萬元之間。

為積極實踐企業社會責任並回饋社會，世界先進持續將家庭日活動結合公益關懷。2026年度家庭日活動中，由董事長方略代表公司，捐贈中華民國腦性麻痺協會、博幼基金會、新竹市聲暉協會、藍天家園、國際兒童村及樂活育幼院等六家長期合作的公益團體，合計新臺幣120萬元。此外，公司亦特別邀請國際兒童村近20位青少年與兒童一同參與活動，走進樂園感受歡樂氛圍，使家庭日不僅是同仁與家人的年度盛會，更成為傳遞愛與關懷的重要平台。

本次家庭日亦結合主題樂園特色，規劃多元趣味闖關活動，以ESG理念及公司核心文化為主軸設計互動問答與體驗內容，讓同仁與眷屬於五大園區遊玩過程中，能在輕鬆愉快的氛圍中認識與公司相關的永續發展議題，深化對企業價值的理解與認同，落實寓教於樂的精神。活動中，董事長亦宣布今年辛勤獎金發放規劃，依同仁職務層級提供獎勵，發放金額約落在新臺幣1萬元至3.5萬元之間，期望讓不同職級同仁均能感受到公司的肯定與感謝，並激勵持續為公司及團隊創造卓越成果。

此外，世界先進積極營造多元（Diversity）、公平（Equity），且具包容性（Inclusion）的職場環境，持續強化員工在工作與生活之間的平衡支持。家庭日活動正是企業文化的具體展現，鼓勵同仁與家人共同參與，透過交流互動深化彼此連結。在制度面上，公司亦持續推出多項友善措施。

2025年針對育有未滿三歲子女且須親自照顧者，推出每月8小時的有薪「幼兒照顧假」，2025年度申請人次已逾2,500人，有效協助同仁兼顧育兒需求與工作安排，落實對員工家庭的實質支持。同時，因應高齡化趨勢，公司自2026年起推出「健康促進假」，每周提供符合條件同仁4小時有薪假，鼓勵參與運動與健康活動，以促進身心健康、強化工作品質，並支持經驗傳承與組織永續發展。

世界先進持續以人為本，透過多元關懷措施與企業文化活動，打造兼具溫度與韌性的企業環境，讓員工在職涯發展與家庭生活之間取得平衡，攜手邁向永續未來。

世界先進 晶圓

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